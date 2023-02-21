أمانة المدينة تنوّه بمستوى التفاعل لمبادرة تسوير الأراضي وتحسين المشهد الحضري

وأضافت الأمانة أن الطرق المستهدفة من المبادرة تشمل: طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وطريق أبوبكر الصديق، وطريق أبي ذر الغفاري، وطريق العباس بن عبادة، وطريق المطار، وطريق خالد بن الوليد، وطريق الملك فهد، وطريق السلام، وطريق الملك عبدالعزيز، وطريق عثمان بن عفان، وطريق الأمير عبدالمحسن، وطريق سيد الشهداء، وطريق علي بن أبي طالب، وطريق سعد بن خيثمة، وطريق سكة الحديد.