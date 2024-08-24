جمعية أصدقاء المرضى بـ"عنيزة" تعقد اتفاقية مع مركز الخنينية

وقَّعت جمعية أصدقاء المرضى بعنيزة اتفاقية تعاون مع مركز الخنينية للتمكين الوظيفي والاجتماعي، مثَّل الجمعية رئيس قسم رعاية الأمراض النفسية ومدير مركز احتواء للخدمات الاجتماعي المكلف رﺑﻰ بنت عبدالمحسن الشيحي، فيما مثل مركز الخنينية مدير المركز محمد عبدالله البسام.
وقالت "الشيحي": تأتي الاتفاقية انطلاقًا من توجيهات قيادتنا الرشيدة- حفظهم الله- بأهمية التكاتف والتعاون بين قطاعات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، لتقديم خدمات جليلة للمجتمع المحلي، والوقوف مع أفراده لتحقيق أسس جودة الحياة كما نصّت رؤية 2030م.
وأضافت: علاوة على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتهيئة سائر السبل لهم، وتعمل جمعية أصدقاء المرضى على تحقيق أهدافها المتمثلة في خدمة المرضى ماديًا ومعنويًا والعمل على راحتهم.
واختتمت: تهدف الاتفاقية إلى تفعيل برامج المسؤولية المجتمعية وتحقيق التنمية المستدامة وكذلك الاستثمار الأمثل للفرص الممنوحة من الدولة مع المساهمة في تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز فرص تكيفهم واندماجهم في المجتمع، ومن الأهداف إتاحة الفرص الوظيفية للأشخاص ذوي الإعاقة للعمل لدى مختلف الجهات غير الربحية والاستفادة من قدراتهم.