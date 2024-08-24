جمعية أصدقاء المرضى بـ"عنيزة" تعقد اتفاقية مع مركز الخنينية

واختتمت: تهدف الاتفاقية إلى تفعيل برامج المسؤولية المجتمعية وتحقيق التنمية المستدامة وكذلك الاستثمار الأمثل للفرص الممنوحة من الدولة مع المساهمة في تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز فرص تكيفهم واندماجهم في المجتمع، ومن الأهداف إتاحة الفرص الوظيفية للأشخاص ذوي الإعاقة للعمل لدى مختلف الجهات غير الربحية والاستفادة من قدراتهم.