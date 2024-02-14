"التعاون الشبابي بالمجال التنموي".. مشروع الندوة لتدريب شباب تايلاند على المواطنة وقبول الآخر

نظّم مكتب "الندوة العالمية للشباب الإسلامي في تايلاند مشروع "التعاون الشبابي في المجال التنموي"؛ بهدف تدريب الشباب والطلاب على معاني المواطنة وقبول الآخر والتعايش الإيجابي في مجتمع واحد متعدد المعتقدات والثقافات، والعمل على تعزيز الانسجام والوحدة الوطنية.
شارك في البرنامج (80) طالبًا وطالبة من مختلف المجالات الدراسية كعلوم الإدارة وفنون الاتصالات واللغة الإنجليزية وغيرها في جامعة (فراناخون سي أيوتيا راتشابات)؛ حيث أقيمت دورات في التنمية وحول أنماط الحياة العالمية والتنوع الثقافي والدراسات الإسلامية.
وعبّر المشاركون عن امتنانهم للقائمين على المشروع ودوره في تنمية الروح الوطنية والحفاظ على المجتمع وتنميته وازدهاره، كما ثمّنوا جهود المملكة العربية السعودية من خلال ما تقدمه الندوة العالمية من برامج هادفة ونوعية ومشروعات تنموية تفيد المجتمع والحياة، وتؤهل الشباب لمستقبل أفضل.