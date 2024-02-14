"التعاون الشبابي بالمجال التنموي".. مشروع الندوة لتدريب شباب تايلاند على المواطنة وقبول الآخر

وعبّر المشاركون عن امتنانهم للقائمين على المشروع ودوره في تنمية الروح الوطنية والحفاظ على المجتمع وتنميته وازدهاره، كما ثمّنوا جهود المملكة العربية السعودية من خلال ما تقدمه الندوة العالمية من برامج هادفة ونوعية ومشروعات تنموية تفيد المجتمع والحياة، وتؤهل الشباب لمستقبل أفضل.