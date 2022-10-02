بمناسبة اليوم العالمي للطفل العربي.. انطلاق مبادرة "ترعاكم عيوننا" بالمسجد الحرام

وقدّم الزهراني شكره للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس -حفظه الله- على دعمه المتواصل والحرص على الارتقاء بالخدمات الاجتماعية المقدمة لأبناء منسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وأبناء قاصدي المسجد الحرام، والاهتمام بفئة الزائر الصغير، وتوفير كل الإمكانات اللازمة التي تعين ذويهم على أداء مناسكهم بكل يسر وراحة وفق منظومة متكاملة من الخدمات الاجتماعية، بمتابعة حثيثة من وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية خالد بن فهد الشلوي.