بمناسبة اليوم العالمي للطفل العربي.. انطلاق مبادرة "ترعاكم عيوننا" بالمسجد الحرام

دشنت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية، ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية "إدارة خدمة الزائر الصغير" برئاسة شؤون الحرمين، مبادرة بعنوان "ترعاكم عيوننا"، بمناسبة اليوم العالمي للطفل العربي.
يأتي ذلك انطلاقًا من المسؤولية الاجتماعية واحتفاءً باليوم العالمي للطفل العربي، لتسخير كل الإمكانات المتاحة لتوفير التسهيلات التي تُعِين والديهم ومرافقيهم على الوصول لهم والاهتمام بهم فور وصولهم للمسجد الحرام، وإعطائهم الأساور المخصصة لمعصم اليد والرموز الإرشادية لتفادي ضياعهم أثناء الازدحام وتقديم.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية سعود بن عطية الزهراني، أن ما تقدمه إدارة خدمة الزائر الصغير في مثل هذه المناسبات العالمية من خدمات جليلة للزائر الصغير لإثراء أبناء منسوبي ومنسوبات الرئاسة، يأتي سعيًا لتحسين الرفاهية للأطفال، والاحتفاء والعناية بهم.
وأفاد مدير إدارة خدمة الزائر الصغير فهد بن سالم الحتيرشي بأن إدارة خدمة الزائر الصغير تسعى إلى الاهتمام بفئة الزائر الصغير وفئة كبار السن غير الناطقين باللغة العربية، وإثراء تجربتهم بالجوانب المعرفية والثقافية والاجتماعية؛ حيث توفر لهم أساور معصم اليد، وتقديم الرموز الإرشادية للصغار وكبار السن؛ لتفادي ضياعهم أثناء الازدحام في المسجد الحرام، وتقديم الهدايا التذكارية لهم.
وقدّم الزهراني شكره للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس -حفظه الله- على دعمه المتواصل والحرص على الارتقاء بالخدمات الاجتماعية المقدمة لأبناء منسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وأبناء قاصدي المسجد الحرام، والاهتمام بفئة الزائر الصغير، وتوفير كل الإمكانات اللازمة التي تعين ذويهم على أداء مناسكهم بكل يسر وراحة وفق منظومة متكاملة من الخدمات الاجتماعية، بمتابعة حثيثة من وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية خالد بن فهد الشلوي.