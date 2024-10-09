"عبير بنت فيصل" ترعى حفل "إجلال" السابع لتخريج 127 حافظة لكتاب الله بالشرقية

رعت الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي، حرم أمير المنطقة الشرقية، مساء أمس الاثنين حفل تخريج 127حافظة لكتاب الله.
وهذا الحفل هو السابع من الدفعة الثلاثين من مختلف الأعمار والجنسيات الذي تقيمه الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية.
وعبَّرت الأميرة عبير بنت فيصل عن فخرها بالحافظات، وبمسيرتهن المباركة، واهتمامهن بحفظ كتاب الله، مشيدة بمخرجات الجمعية وجهودها في هذا المجال.
وعبَّرت الخريجات عن فرحتهن واعتزازهن بتحقيق هذا الإنجاز، وأكدن أنه يُشكِّل حافزًا لهن لمواصلة سعيهن في تعلُّم كتاب الله وحفظه.
من جهتها، ثمَّنت بسمة بنت أحمد الســـعدي، مديرة الحفل، في كلمتهـــا خلال الحفل ما تلقاه الجمعية من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة لأداء واجبها تجاه تعليم القرآن الكريم، مثمنةً لأمير المنطقة الشرقية دعمه الدائم لبرامج الجمعية، ومقدمة الشكر للأميرة عبير بنت فيصل على رعايتها المناسبة.
وقدَّم رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية، الأستاذ الدكتور عبدالواحد المزروع، شكره وامتنانه لأمير المنطقة الشرقية ونائبه على دعمهما، وللمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، على اهتمامهما ومتابعتهما لتحفيظ وتعليم كتاب الله الكريم، وقال إن هذا الاحتفاء يأتي تشجيعًا لأهل القرآن، وإبراز دور الجمعية في تعليم القرآن الكريم لجميع فئات المجتمع.. وهو إنجازٌ يليق بالشرقية العزيزة، وببناتها اللاتي يحفظن كتاب الله العظيم.
وثمَّن رعاية وحضور الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي لهذا الحفل، الذي يؤكد اهتمامها بالقرآن الكريم وأهله.
وفي ختام الحفل كرمت الأميرة عبير بنت فيصل الرعاة والداعمين وسيدات الأعمال.