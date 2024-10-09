"عبير بنت فيصل" ترعى حفل "إجلال" السابع لتخريج 127 حافظة لكتاب الله بالشرقية

وقدَّم رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية، الأستاذ الدكتور عبدالواحد المزروع، شكره وامتنانه لأمير المنطقة الشرقية ونائبه على دعمهما، وللمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، على اهتمامهما ومتابعتهما لتحفيظ وتعليم كتاب الله الكريم، وقال إن هذا الاحتفاء يأتي تشجيعًا لأهل القرآن، وإبراز دور الجمعية في تعليم القرآن الكريم لجميع فئات المجتمع.. وهو إنجازٌ يليق بالشرقية العزيزة، وببناتها اللاتي يحفظن كتاب الله العظيم.