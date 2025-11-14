"بن حثلين" يستقبل رئيس جمعية الإبل بنجران لبحث تعزيز التعاون وتطوير خدمات القطاع

استقبل رئيس نادي الإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، في مكتبه بمقر النادي بالرياض يوم الخميس 13 نوفمبر 2025، رئيس جمعية الإبل بمنطقة نجران هادي بن بنيان آل عامر، لبحث عدد من الموضوعات المشتركة وسُبل تطوير العمل بين الجانبين.
وخلال اللقاء ناقش الطرفان تعزيز أدوار الجمعيات في خدمة المجتمع المحلي، ودعم ملاك الإبل وتطوير برامج الرعاية والخدمات المقدَّمة لهم، إضافةً إلى استعراض آليات التعاون في الفعاليات والمهرجانات، وبرامج التدريب والتأهيل، والاستفادة من الخبرات التي يقدمها نادي الإبل لمختلف المناطق.
وأشاد رئيس جمعية الإبل بنجران هادي آل عامر بالدور الكبير الذي يقوم به نادي الإبل بقيادة الشيخ فهد بن حثلين، مشيرًا إلى المبادرات النوعية التي أسهمت في تطوير القطاع ورفع مستوى التنظيم والاحترافية منذ تأسيس النادي.
ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود نادي الإبل لمدّ جسور التواصل مع الجهات المهتمة بالموروث، والإسهام في تطوير قطاع الإبل بما يعزِّز حضوره وقيمته الاقتصادية والتراثية في المملكة.