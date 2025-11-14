"بن حثلين" يستقبل رئيس جمعية الإبل بنجران لبحث تعزيز التعاون وتطوير خدمات القطاع

استقبل رئيس نادي الإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، في مكتبه بمقر النادي بالرياض يوم الخميس 13 نوفمبر 2025، رئيس جمعية الإبل بمنطقة نجران هادي بن بنيان آل عامر، لبحث عدد من الموضوعات المشتركة وسُبل تطوير العمل بين الجانبين.