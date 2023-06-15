أمين جازان يزور بلديتَي أبو عريش ووادي جازان

وتفقّد أمينُ المنطقة سيرَ العمل بالمشروعات البلدية، مستعرضًا مع رئيسَي البلديتين كلَّ الموضوعات التي تخصّ الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة والقرى التابعة لها.