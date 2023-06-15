أمين جازان يزور بلديتَي أبو عريش ووادي جازان

زار أمين منطقة جازان المهندس يحيى الغزواني، اليوم الخميس، بلديتَي محافظة أبو عريش ومركز وادي جازان، في إطار جولاته التفقدية للبلديات التابعة للأمانة بمحافظات ومراكز المنطقة.
وتفقّد أمينُ المنطقة سيرَ العمل بالمشروعات البلدية، مستعرضًا مع رئيسَي البلديتين كلَّ الموضوعات التي تخصّ الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة والقرى التابعة لها.
ودشن "الغزواني" مركز مراقبة المدينة في بلدية محافظة أبو عريش، الذي يسهم في رفع كفاءة أداء المدن، وأعمال الرقابة لتحسين جاذبية المشهد الحضري ومعالجة التشوُّهات البصرية.
كما بحث "الغزواني" السبلَ الكفيلة بتذليل العقبات كافة، التي تعترض عمل البلديتين والمشروعات التابعة لهما، بما يحقّق أعلى معايير الجودة، وتنفيذها وفق الخطط والبرامج المعدّة لذلك.
واختتم أمينُ المنطقة جولتَه بالاجتماع مع محافظ أبو عريش مصطفى قحل، وأعضاء المجلس المحلي ومشايخ وأعيان المحافظة؛ حيث بحث الاحتياجات من الخدمات والمشروعات البلدية.