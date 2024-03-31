تتويج الفائزين بمسابقة القرآن الكريم بجمعية "إنسان"

وبدأ الحفل بالسلام الوطني وآيات من الذكر الحكيم، تلا ذلك كلمة للمدير العام رحب فيها بحضورهم لتتويج الفائزين بمسابقة القرآن الكريم، وقال إن "مسابقة القرآن الكريم ضمن البرامج الدينية بالجمعية؛ حيث تسعى من خلال هذه المسابقة لتحقيق أحد أهدافها وهو غرس مبادئ الدين الحنيف في نفوس الأيتام، وتعزيز الوازع الديني لديهم، وترسيخ القيم الدينية والسلوك والجانب الايماني في نفوسهم، وتعظيماً لكتاب الله ولما للقرآن الكريم من أثر في النفوس وتهذيب السلوك وتزكية النفس واستقامتها، والتزام المسلم بمنهج القرآن الكريم في حياته يؤدي به إلى صلاح الحال فالقرآن الكريم هو مصباح النور، ومشكاة الهداية يدعو إلى مكارم الأخلاق والسمو بها".