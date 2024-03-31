تتويج الفائزين بمسابقة القرآن الكريم بجمعية "إنسان"

توجت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان" الفائزين في مسابقة القرآن الكريم، وذلك خلال حفل نظمته في نادي إنسان الاجتماعي، وبحضور محمد بن سعد المحارب المدير العام، وعبدالمجيد الوعلان مدير إدارة التقنية، والمدير المكلف للموارد البشرية بجمعية مكنون والفائزين من أبناء جمعية إنسان.
وبدأ الحفل بالسلام الوطني وآيات من الذكر الحكيم، تلا ذلك كلمة للمدير العام رحب فيها بحضورهم لتتويج الفائزين بمسابقة القرآن الكريم، وقال إن "مسابقة القرآن الكريم ضمن البرامج الدينية بالجمعية؛ حيث تسعى من خلال هذه المسابقة لتحقيق أحد أهدافها وهو غرس مبادئ الدين الحنيف في نفوس الأيتام، وتعزيز الوازع الديني لديهم، وترسيخ القيم الدينية والسلوك والجانب الايماني في نفوسهم، وتعظيماً لكتاب الله ولما للقرآن الكريم من أثر في النفوس وتهذيب السلوك وتزكية النفس واستقامتها، والتزام المسلم بمنهج القرآن الكريم في حياته يؤدي به إلى صلاح الحال فالقرآن الكريم هو مصباح النور، ومشكاة الهداية يدعو إلى مكارم الأخلاق والسمو بها".
وأضاف "المحارب" أن "الجمعية أطلقت مسابقة القرآن الكريم في شهر القرآن في جميع فروع بالعاصمة الرياض والمحافظات، وبلغ عدد المشاركين في المسابقة أكثر من (500) متسابق ومتسابقة، واشتملت المسابقة على ثلاثة مستويات لكل مستوى ثلاثة فائزين، وبالشراكة مع جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم، حيث تم تحديد ثلاثة فائزين من كل مستوى، من خلال التصفيات الأولية والنهائية عن طريق محكمين ذوي خبرة في تعليم القرآن الكريم ولله الحمد". وتابع: "نحتفي هذا المساء بالفائزين لتشجيعهم على حفظ المزيد من كتاب الله الكريم، وتحفيز الآخرين من الأبناء للمشاركة في المسابقة بدوراتها القادمة".
كما شكر المحارب جمعية مكنون لدورها في تعزيز الجهود لتعلّم أبناء إنسان القرآن الكريم وتجويده وحفظه، وترسيخ القيم الدينية والمبادئ الإسلامية الفاضلة، لافتاً أن هذه المسابقة تأتي ضمن اتفاقية مع جمعية مكنون لإقامة برنامج قرآني حضوري وعن "بُعد" عبر تطبيق قرآن مباشر، يشمل حلقات قرآنية وبرنامجاً تحفيزياً لأبناء وفتيات إنسان، ودورات في طريقة الحفظ والتجويد".
وقامت جمعية مكنون بوضع منهج محدد للحلقات، وإتاحة استخدام تطبيق قرآن مباشر للأبناء.
تلا ذلك عرض مرئي عن مسابقة الكريم بالجمعية ثم تجديد الاتفاقية بين جمعية إنسان وجمعية مكنون .
عقب ذلك تم تكريم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم، وكذلك تكريم كشافة إنسان المشاركين بخدمة ضيوف الرحمن لأكثر من عشر سنوات متتالية، وحرصاً من الجمعية على تطوير الكشافة فقد حصل 18 جوالاً من كشافة إنسان على شهادة اجتياز (الدراسة الأولية للشارة الخشبية)، كما تم تكريم عدد من الإعلاميين ممن شاركوا بالتغطية التطوعية للحفل.