"أمانة الطائف" تنفذ 136 مبادرة اجتماعية بمشاركة 4951 متطوعاً بمستوى رضا 99%

وأكدت إدارة المشاركة المجتمعية بأمانة الطائف أن كافة الفرص التطوعية لقيت الدعم والمساندة من أمين الطائف المهندس عبدالله بن خميس الزايدي الذي لم يتوان عن تشجيع المشاركة المجتمعية، والعمل على تحسين جودة الحياة، والوصول إلى مستهدف المليون متطوع بحلول عام 2030م، وجاء العمل على تنمية المجتمع والعمل على ازدهاره من خلال إتاحة الفرصة للشراكة المجتمعية، ودعم المبادرات والبرامج والأنشطة التي من شأنها خدمة المجتمع في مختلف المجالات وبالذات المجال البلدي، وقد كان لنمو الوعي الاجتماعي والثقافي بين أفراد المجتمع أثره الواضح في إنجاح هذه المشاركات لصياغة الأهداف وترجمتها على أرض الواقع.