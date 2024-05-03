"أمانة الطائف" تنفذ 136 مبادرة اجتماعية بمشاركة 4951 متطوعاً بمستوى رضا 99%

نفذت أمانة الطائف 136 فرصة ومبادرة تطوعية خلال الربع الأول من العام الجاري 2024م، بمشاركة 4951 متطوعاً ومتطوعة، بعد ساعات تطوعية بلغت 56 ألف ساعة تطوعية، وذلك اتساقاً مع سعي الأمانة إلى تحقيق مستهدف رؤية المملكة 2030 والتي تركز على تعزيز العمل التطوعي من أجل الوصول إلى مليون متطوع.
وفي التفاصيل، كانت هناك مساهمة فعالة للقطاع غير الربحي، ضمن جهود الأمانة لزيادة مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي إلى 5%.
وأكدت إدارة المشاركة المجتمعية بأمانة الطائف أن كافة الفرص التطوعية لقيت الدعم والمساندة من أمين الطائف المهندس عبدالله بن خميس الزايدي الذي لم يتوان عن تشجيع المشاركة المجتمعية، والعمل على تحسين جودة الحياة، والوصول إلى مستهدف المليون متطوع بحلول عام 2030م، وجاء العمل على تنمية المجتمع والعمل على ازدهاره من خلال إتاحة الفرصة للشراكة المجتمعية، ودعم المبادرات والبرامج والأنشطة التي من شأنها خدمة المجتمع في مختلف المجالات وبالذات المجال البلدي، وقد كان لنمو الوعي الاجتماعي والثقافي بين أفراد المجتمع أثره الواضح في إنجاح هذه المشاركات لصياغة الأهداف وترجمتها على أرض الواقع.
ومن أهم المبادرات التي نفذتها الأمانة: إنشاء مركز أعمال القطاع الثالث والذي يهتم بدعم التأسيس والتمكين، وبحث الدراسات والتطوير، وقياس الأثر، وبناء وإدارة العلاقة التشاركية، ويعمل كحاضنة ومسرعة للأعمال، مستهدفاً المؤسسات الأهلية، والجمعيات الأهلية والتعاونية، إضافة إلى المانحين، وذلك في مواكبة لتوسع أعمال إدارة المشاركة المجتمعية بالأمانة وتحقيقها مراكز متقدمة في قائمة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وتفعيلها للعديد من البرامج المعززة للفعل التشاركي والمجتمعي.
ووقعت الأمانة اتفاقية شراكة مجتمعية مع شركة بامب للخدمات البترولية، لإنشاء (ديوانية غاليين) في وسط الأحياء السكنية، ضمن إستراتيجيتها الهادفة إلى توفير خيارات اجتماعية وترفيهية وثقافية لجميع شرائح المجتمع، وانطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية تجاه فئة كبار السن، وعرفاناً لعطائهم في خدمة وطنهم لتشكل بيئة نابضة بالحياة ووجهة مجتمعية يلتقي فيها كبار السن، توفر لهم خيارات متنوعة من الفعاليات الثقافية والترفيهية والرياضية، وتخصص الأمانة عدداً من الحدائق في الأحياء لإقامة ديوانيات غاليين لتكون أقرب للمستفيدين وتحقق جودة الحياة.
وحددت الأمانة 4 أهداف تسعى إلى تحقيقها من وراء "ديوانيات الغالين"، وهي إنشاء مواقع ملائمة لكبار السن، وتوفير ممرات مشاة وأدوات رياضية للمساهمة في التقليل من الإصابة بالأمراض الشائعة، والحرص على تبادل الخبرات فيما بين المرتادين، وتقديم دورات إرشادات صحية واجتماعية.
وتم إنشاء وتشغيل مشروع مغسلة جامع عبدالله بن العباس للموتى، والذي نفذ على نفقة وقف "تعاونوا على البر والأعمال الخيرية" بالمحافظة، بالتعاون والتنسيق مع الأمانة، وذلك كمشروع منجز من القطاع غير الربحي، لإكرام الموتى والقيام بحقوقهم الشرعية، بما يحقق التسهيل على ذوي المتوفى، وتسخير كل الإمكانات لغسل وتكفين ودفن الأموات وفق القواعد الشرعية.
وجرى تنفيذ مبادرة (كذا أجمل) بالتعاون مع غرفة الطائف والجهات الحكومية والقطاع غير الربحي؛ بهدف معالجة مظاهر التشوه البصري على مستوى المحافظة، بإزالة مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر من الأراضي الفضاء، والتي تمثل ظاهرة سلبية تسعى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للحد منها، ضمن برنامج تحسين المشهد الحضري.
وتتوافق هذه المبادرات والاتفاقيات مع ما تشهده بلادنا الغالية في هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - من نهضة تنموية عملاقة في شتى المجالات.
وبلغ مستوى الرضا العام عن الأعمال التطوعية لأمانة الطائف 99%، وتضمنت المبادرات 25 مبادرة لطمس الكتابات العشوائية بمشاركة 1747 متطوعاً، 18 مبادرة لتوزيع وجبات إفطار صائم بمشاركة 180 متطوعُا، 29 مبادرة لزراعة شتلات الزهور والورود بمشاركة 2050 متطوعاً، 17 مبادرة نشر استبانات قياس رضا الخدمات البلدية بمشاركة 255 متطوعاً، 20 مبادرة إزالة ملصقات عشوائية بمشاركة 1220 متطوعاً، 23 مبادرة إدارية وتنظيم فعاليات، 1 مبادرة إفطار صائم مع ذوي الإعاقة وعمال النظافة بمشاركة 35 متطوعاً، 2 مبادرة إفطار صائم مع نزلاء مستشفى الصحة النفسية بمشاركة 25 متطوعاً، 4 مبادرات الأنشطة اللاصفية لطلاب المدارس بمشاركة 200 طالب.
ووقعت الأمانة العديد من الشراكات المجتمعية خلال نفس الفترة، وتم تعزيزها بمبادرات جود الإسكان، والتي شملت 4 مبادرات إفطار صائم (جود الطائف) بمشاركة 45 متطوعاً، 3 مبادرات تطوعية لتوزيع الورود في الأسواق بحملة (جود الطائف) بمشاركة 35 متطوعاً، 4 مبادرات بمسيرة الخيالة والجمال بحملة (جود الطائف) بمشاركة 74 متطوعاً، مبادرة مسيرة حافلات النقل العام بحملة (جود الطائف)، مسيرة الباص التعريفي بحملة (جود الطائف).
ولقيت مبادرات المشاركة المجتمعية بالأمانات والبلديات دعم وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، ما أوجد حراكاً فاعلاً في إشراك الجميع في عملية التنمية الشاملة، حيث تهدف المشاركة المجتمعية إلى دعم الأفراد في المجتمع وتعزيز التنمية المجتمعية في العديد من المجالات، ودعم انتماء المواطنين لمجتمعهم ووطنهم، وتعزيز وتوفير نوع من التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع بالتعاون مع القطاع الثالث غير الربحي، ومساندة الأمانة في تقديم الخدمات بجودة عالية لتتماشى مع مبادرات جودة الحياة.