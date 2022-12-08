لتعزيز الصحة العامة.. أمانة الطائف تنقل 60 ألف طن من النفايات للمردم العام

وعالجت فرق النظافة بأنحاء المدينة والضواحي أكثر من 114 ملاحظة تم استقبالها عن طريق غرفة العمليات والبلاغات على الرقم المختصر 940، بالإضافة إلى المخالفات والشكاوى المرفوعة عبر تطبيق (بلدي) من خلال خدمة (صوّر وأرسل) عن ملاحظات على النظافة وتم معالجتها، وذلك ضمن جهود تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم في تحسين المشهد الحضري للمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة وهو أحد برامج رؤية المملكة 2030.