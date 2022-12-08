لتعزيز الصحة العامة.. أمانة الطائف تنقل 60 ألف طن من النفايات للمردم العام

تمكّنت أمانة الطائف ممثلةً بالإدارة العامة للنظافة خلال الشهر المنصرم من نقل 60143 طنًا من نفايات المنازل من أحياء المدينة وضواحيها إلى المردم العام بالطمر الصحي.
يأتي ذلك ضمن جهودها لتعزيز الصحة العامة، بينما قامت فرق النظافة الشاملة بدعم خطة النظافة والإصحاح البيئي بأكثر من 20 جولة نظافة شاملة على الأحياء والمواقع ونفذت أعمال الكنس اليدوي، ورفع المخلفات الصلبة وقص الحشائش وإزالة كميات متباينة من متروكات الهدم والبناء من داخل الأحياء والحدائق.
وعالجت فرق النظافة بأنحاء المدينة والضواحي أكثر من 114 ملاحظة تم استقبالها عن طريق غرفة العمليات والبلاغات على الرقم المختصر 940، بالإضافة إلى المخالفات والشكاوى المرفوعة عبر تطبيق (بلدي) من خلال خدمة (صوّر وأرسل) عن ملاحظات على النظافة وتم معالجتها، وذلك ضمن جهود تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم في تحسين المشهد الحضري للمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة وهو أحد برامج رؤية المملكة 2030.
إلى هذا، شاركت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية في تعزيز توعية المواطنين والمقيمين والارتقاء بدورهم في تحسين المشهد الحضري بالمحافظة على نظافة الأماكن والممتلكات العامة والإبلاغ عن التشوه البصري من خلال تصوير المخالفة وإرسالها عبر تطبيق "بلدي"، ليتم التعامل مع البلاغ ومعالجته من خلال الأمانة والبلديات الفرعية أو المرتبطة.
وتأتي هذه الأعمال ضمن مبادرة إزالة التشوّه البصري وتحسين المشهد الحضري والبرامج التي تقوم بها الأمانة لرفع مستوى الخدمات في الأحياء السكنية بأنحاء المحافظة.