"الندوة العالمية" و"المفوضية السامية للاجئين" تتبادلان الخبرات في العمل الإنساني

في إطار التعاون المشترك بين الندوة العالمية للشباب الإسلامي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أقامت الندوة ورشة عمل تحت عنوان "بناء القدرات في مجال العمل الإنساني".
قدّم الورشة: خالد كبارة (المسؤول الإعلامي لمفوضية اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي)، ورئيفة مكي (مسؤولة الحملات الإعلامية)، وشارك فيها مجموعة من منسوبي الأمانة العامة للندوة العالمية ومديري مكاتبها الدولية، وأكثر من خمسين جمعية من الجمعيات الأعضاء بالندوة المهتمة بالعمل الإنساني.
وتأتي الورشة ضمن منظومة استكمال نشاطات وجهود منظمات المجتمع المدني؛ إيمانًا منها بأن البناء والتنوير للمؤسسات العاملة على أسس سليمة ودقيقة يسهم إلى حد كبير في إنجاح ما تصبو إليه من أهداف وغايات، عبر تضافر الجهود وتبادل الأفكار والأطروحات والطموحات فيما بينها، ومناقشة أحدث الأساليب المبتكرة؛ للنهوض بالعمل الإنساني والإغاثي، والخروج بأفضل التوصيات والنتائج التي تساعد جميع المنظمات في عملها.