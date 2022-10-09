"الندوة العالمية" و"المفوضية السامية للاجئين" تتبادلان الخبرات في العمل الإنساني

وتأتي الورشة ضمن منظومة استكمال نشاطات وجهود منظمات المجتمع المدني؛ إيمانًا منها بأن البناء والتنوير للمؤسسات العاملة على أسس سليمة ودقيقة يسهم إلى حد كبير في إنجاح ما تصبو إليه من أهداف وغايات، عبر تضافر الجهود وتبادل الأفكار والأطروحات والطموحات فيما بينها، ومناقشة أحدث الأساليب المبتكرة؛ للنهوض بالعمل الإنساني والإغاثي، والخروج بأفضل التوصيات والنتائج التي تساعد جميع المنظمات في عملها.