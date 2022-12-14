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جمعية "كرام" لتحفيظ القرآن الكريم تخرج 43 حافظًا لكتاب الله

برعاية أمير المنطقة الشمالية فيصل بن خالد
جانب من حفل تخريج حفظة كتاب الله
جانب من حفل تخريج حفظة كتاب الله
عويد التومي
عويد التومي

تحت رعاية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، وبحضور محافظ رفحاء فراج بن سعود العماني، أقامت جمعية "كــرام" لتحفيظ القرآن الكريم في رفحاء أمس حفلاً لتخريج الدفعة العشرين من حفظة كتاب الله والبالغ عددهم 43 حافظًا وحافظة.

وافتتح الحفل بتلاوة عطرة من القرآن الكريم، ومن ثم كلمة الجمعية ألقاها عضو مجلس الإدارة ذياب الدخيل، وتخلل الاحتفال عرض مرئي استعرض أبرز برامج الجمعية خلال عام 2022م، قبل أن يستمع الحضور إلى نماذج من تلاوات الحفظة الخريجين.

وفي ختام الحفل كرم محافظ رفحاء الحفظة والمتعاونين والداعمين لأنشطة الجمعية.

وحضر الحفل مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية، بمنطقة الحدود الشمالية الشيخ فهد بن حمود الضبيان، ومديرو الإدارات الحكومية وعددٌ من الإعلاميين وأهالي محافظة رفحاء.

ومن جهة أخرى أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية، الشيخ محمد بن عايد العنزي، أن رعاية أمير منطقة الحدود الشمالية لتخريج الحفظة تعكس توجهات واهتمام ولاة الأمر حفظهم الله بالجمعيات ودعمها ماديًا ومعنويًا.

أمير الحدود الشمالية
الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز
جمعية كرام لتحفيظ القرآن الكريم

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