جمعية "كرام" لتحفيظ القرآن الكريم تخرج 43 حافظًا لكتاب الله

تحت رعاية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، وبحضور محافظ رفحاء فراج بن سعود العماني، أقامت جمعية "كــرام" لتحفيظ القرآن الكريم في رفحاء أمس حفلاً لتخريج الدفعة العشرين من حفظة كتاب الله والبالغ عددهم 43 حافظًا وحافظة.