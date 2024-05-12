"تقنية رماح" تطلق عددًا من ورش العمل لتهيئة طلابها لسوق العمل

أطلقت الكلية التقنية برماح، في إطار تهيئة طلابها لسوق العمل، بالتعاون مع محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، اليوم الأحد، عددًا من ورش العمل عن الإرشاد المهني.
وتتوزع الورش على ثلاثة أيام، ففي اليوم الأول ورشة بعنوان "السيرة الذاتية والمقابلات الشخصية".
وستحمل الورشة الثانية، عنوان "طرق البحث عن عمل وبناء العلاقات المهنية"، وختامًا ورشة "المهارات الناعمة وفن الاتصال".
ويأتي تنفيذ هذه الورش في إطار سعي الكلية التقنية برماح، ممثلة في وحدة الخدمات الإرشادية ووحدة التنسيق الوظيفي تهيئة متدربيها، قبل بدء مسارهم المهني، وفق متطلبات سوق العمل الواعد في ظل التوجهات الاقتصادية الحديثة للقطاع الخاص.
وتسعى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إلى تطوير برامجها التدريبية، بما يتوافق مع التطورات العلمية والمتطلبات الوطنية، عبر العديد من المبادرات والبرامج الجديدة، وتطبيق أفضل الأنظمة، إضافة إلى إطلاق برامج تدريبية وتطويرية تتوافق مع استراتيجية المؤسسة.