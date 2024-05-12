"تقنية رماح" تطلق عددًا من ورش العمل لتهيئة طلابها لسوق العمل

أطلقت الكلية التقنية برماح، في إطار تهيئة طلابها لسوق العمل، بالتعاون مع محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، اليوم الأحد، عددًا من ورش العمل عن الإرشاد المهني.