تعليم عسير يدعو الطلبة للمشاركة في "أسبوع الفضاء العالمي 2025"

ويُعد أسبوع الفضاء العالمي، أكبر فعالية سنوية تُعنى بالفضاء على مستوى العالم، إذ يسهم في بناء قدرات الأجيال المستقبلية من خلال إلهام الطلبة، وإبراز الدعم الشعبي لبرامج الفضاء، إضافةً إلى تثقيف المجتمع حول الأنشطة الفضائية، وتعزيز التعاون الدولي في مجال التوعية والتعليم المتعلق بعلوم الفضاء.