الرياض.. اتفاقية شراكة بين "حياتنا" و"الوطني لتعزيز الصحة النفسية"

وقّعت الجمعيةُ الأهلية للتوعية الصحية "حياتنا"، اليوم الأربعاء، اتفاقيةَ شراكة مع المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية بمدينة الرياض.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن الخطط الاستراتيجية للجمعية لتعزيز التعاون المشترك مع المركز؛ لتقديم الخدمات الاستشارية المميزة في مجال الصحة النفسية، وأيضًا تنفيذ مشروع الصحة النفسية لمرضى الضمان الاجتماعي، بدعم من منصة "إحسان"، بالإضافة إلى تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، أيدها الله، وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030م.
مثّل جمعيةَ "حياتنا" رئيسُ مجلس الإدارة أريج سعيد باهمام، وبحضور عضوَي المجلس: الدكتور عاطف سرور، والدكتور عبدالرحمن القحطاني، والمدير التنفيذي للجمعية أحمد خبراني.
فيما مثّل المركزَ الوطني لتعزيز الصحة النفسية مديرُه العام د. عبدالحميد بن عبدالله الحبيب، وعدد من منسوبي المركز.