الرياض.. اتفاقية شراكة بين "حياتنا" و"الوطني لتعزيز الصحة النفسية"

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن الخطط الاستراتيجية للجمعية لتعزيز التعاون المشترك مع المركز؛ لتقديم الخدمات الاستشارية المميزة في مجال الصحة النفسية، وأيضًا تنفيذ مشروع الصحة النفسية لمرضى الضمان الاجتماعي، بدعم من منصة "إحسان"، بالإضافة إلى تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، أيدها الله، وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030م.