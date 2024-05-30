محافظ جدة يشارك في مبادرة "نجدد خطواتك ونلونها" بواجهة روشن البحرية

جاء ذلك بحضور مدير عام أول إدارة الأراضي والشراكات في مجموعة روشن المهندس سامر لنجاوي، ومشاركة 38 فناناً سعودياً من الرسامين والمصممين، إضافة إلى مشاركة عدد من المختصين والمتطوعين من جميع أطياف المجتمع، وتستمر حتى يوم 31 مايو الجاري.