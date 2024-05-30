محافظ جدة يشارك في مبادرة "نجدد خطواتك ونلونها" بواجهة روشن البحرية

شارك محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، اليوم، في مبادرة نجدد خطواتك ونلونها، التي تنفذها مجموعة روشن بالتعاون مع برنامج التطوع والشراكة المجتمعية "لنبادر" و"جمعية المسؤولية الاجتماعية" بالمحافظة ،وذلك في ممشى "واجهة روشن البحرية" بطول 3200 متر وعرض 5 أمتار، وبمساحة إجمالية 16000 متر مربع.
جاء ذلك بحضور مدير عام أول إدارة الأراضي والشراكات في مجموعة روشن المهندس سامر لنجاوي، ومشاركة 38 فناناً سعودياً من الرسامين والمصممين، إضافة إلى مشاركة عدد من المختصين والمتطوعين من جميع أطياف المجتمع، وتستمر حتى يوم 31 مايو الجاري.
يشار إلى أن المبادرة تهدف لتجديد المنظر الجمالي لممشى "واجهة روشن البحرية"، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وتمكين المبدعين، وتحسين المشهد العام، ودمج العناصر المعمارية والمجتمعية المحلية في عمل فني يعكس هوية محافظة جدة في المرافق العامة.
وتأتي المبادرة ضمن الجهود الحثيثة للارتقاء بجودة الحياة في محافظة جدة، حيث توفر "واجهة روشن البحرية" عدة كيلومترات من الممرات المخصصة للمشي والجري ومسارات الدراجات.
يذكر أن برنامج " لنبادر" هو أحد برامج التطوع والشراكة المجتمعية بجدة، الرامي لتبني المبادرات المجتمعية في القطاعين العام والخاص.