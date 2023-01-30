"الكهموس" يثمن جهود وزير الشؤون الإسلامية التوعوية في دعم النزاهة ومكافحة الفساد

تلقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم خطاب شكر وتقدير من رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس؛ على الجهود المتميزة التي قدمتها الوزارة في المشاركة في الاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد 2022م، منوهاً بالدور التوعوي والإرشادي الذي قدمته الوزارة عبر منابرها للحث على النزاهة والتحذير من الفساد.
وتضمن الخطاب التنويه والإشادة بالدور المميز الذي قدمته الوزارة بتوجيهات آل الشيخ عبر توجيه خطباء الجوامع في مناطق المملكة بتخصيص خطبة يوم الجمعة 15/5/1444هـ الموافق 9/12/2022م للحث على النزاهة ومحاربة الفساد وأهمية المحافظة على المال العام وعدم الاعتداء عليه والحث على الإبلاغ عن جرائم الفساد ومرتكبيها، إلى جانب تنفيذ برامج علمية ودعوية وتفاعل الشاشات بديوان الوزارة وفروعها بالمناطق للحث على النزاهة والتحذير من الفساد.
وثمن رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس للوزارة هذه الجهود المتميزة التي قدمتها عبر قطاعاتها المختلفة، مؤكداً حرص الهيئة على استمرار التعاون لترسيخ مبادئ حماية النزاهة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد من خلال منابر الجمعة التي تقوم بدور مهم في مجال التوعية والإرشاد.