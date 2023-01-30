"الكهموس" يثمن جهود وزير الشؤون الإسلامية التوعوية في دعم النزاهة ومكافحة الفساد

وتضمن الخطاب التنويه والإشادة بالدور المميز الذي قدمته الوزارة بتوجيهات آل الشيخ عبر توجيه خطباء الجوامع في مناطق المملكة بتخصيص خطبة يوم الجمعة 15/5/1444هـ الموافق 9/12/2022م للحث على النزاهة ومحاربة الفساد وأهمية المحافظة على المال العام وعدم الاعتداء عليه والحث على الإبلاغ عن جرائم الفساد ومرتكبيها، إلى جانب تنفيذ برامج علمية ودعوية وتفاعل الشاشات بديوان الوزارة وفروعها بالمناطق للحث على النزاهة والتحذير من الفساد.