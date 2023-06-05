بادرة فريدة.. معلم يقدم 400 درع تذكاري لمنسوبي مدرسته وطلابه في يوم الوداع

وقال الموجه الطلابي في ابتدائية ابن كثير "ناجي الحقباني": زاملْتُه قبل سنوات موجهًا طلابيًّا، فكان نِعم المربي، حريصًا على عمله وأداء رسالته، امتلك حب طلابه وزملائه المعلمين، وكان حريصًا على تلمس حاجات الطلاب، ويمتلك سيرة ومسيرة تعليمة في الميدان حافلة بالصدق والإخلاص والأمانة، وتكريمه أمس سابقة تُسَجّل في تاريخه الحافل بالمنجزات.