بادرة فريدة.. معلم يقدم 400 درع تذكاري لمنسوبي مدرسته وطلابه في يوم الوداع

في بادرة تربوية تُعتبر الأولى من نوعها بالمحافظة اختتم معلم في ثانوية الملك فهد بالأفلاج مسيرة 37 عام في ميدان التعليم، بتكريم كافة منسوبي مدرسته وطلابها، وتقديم نحو 400 درع تذكارية لهم، بالإضافة إلى العديد من الهدايا الأخرى.
وفاجأ المعلم بثانوية الملك فهد بمحافظة الأفلاج إبراهيم بن عبدالله الدريهم يوم أمس الأحد، زملاءه المعلمين وإدارة المدرسة وكافة منسوبيها وجميع طلابها، بتقديم دروع تذكارية لهم في الطابور الصباحي، بعد صدور قرار تقاعده بعد مسيرة 37 عامًا في ميدان التعليم مديرًا ومعلمًا، تَمَيّز خلالها في أداء رسالته التربوية بكل تفانٍ وإخلاص.
من جهته ثمّن مدير ثانوية الملك فهد "أحمد الخرعان" مبادرة المعلم؛ مشيرًا إلى أن تلك المبادرة من المعلم إبراهيم الدريهم غير مستغربة لتميزه طيلة عمله بالإبداع والتميز والمواظبة على أداء رسالته التربوية والتعليمية.
وقال الموجه الطلابي في ابتدائية ابن كثير "ناجي الحقباني": زاملْتُه قبل سنوات موجهًا طلابيًّا، فكان نِعم المربي، حريصًا على عمله وأداء رسالته، امتلك حب طلابه وزملائه المعلمين، وكان حريصًا على تلمس حاجات الطلاب، ويمتلك سيرة ومسيرة تعليمة في الميدان حافلة بالصدق والإخلاص والأمانة، وتكريمه أمس سابقة تُسَجّل في تاريخه الحافل بالمنجزات.