مخاطر النهايات.."أمر معروف بحرة" تفعل رسائل "الحملة الأمنية لمكافحة المخدرات"

ويأتي تفعيل الرسائل التوعوية إنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند لإيصال الأثر الإيجابي للتوعية والإرشاد بأضرار المخدرات لكافة أفراد المجتمع وتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- والتعاون مع الجهات الحكومية للحفاظ على أمن واستقرار البلاد وسلامة المجتمع من الانحرافات السلوكية والاجتماعية.