محافظ الليث يستعرض استعدادات الاحتفال باليوم الوطني 93

أكد محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني، على ما تحملهُ ذكرى اليوم الوطني الثالثة والتسعين لمملكتنا الغالية من مكانة كبيرة في نفوس أبناء هذه البلاد المُباركة، وما يحملونه من حب وولاء وانتماء لوطنهم وقيادتهم.
وقال "الزهراني": نستذكر من خلال تلك المناسبة ملاحم البطولات التي قادها مؤسس هذه البلاد الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- ورجاله الأبطال في توحيد شتات الوطن، وإبراز الشواهد الحضارية في عهد ملوك هذه البلاد إلى عهد خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- حتى أصبحت المملكة منارةً للعالم بفضل الله، ثم برؤية السعودية 2030.
جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الاثنين، اجتماعًا لمُناقشة استعدادات المحافظة للاحتفال باليوم الوطني الثالث والتسعين، بحضور وكيل المحافظة مصلح البقمي، ومديري الإدارات الحكومية الأمنية والخدمية ذات العلاقة.
ونوّه إلى اهتمام وحرص مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان؛ حيث استعرض الاجتماع هوية اليوم الوطني الثالث والتسعين "نحلم ونحقق".
وتابع المحافظ مع الجهات خلال الاجتماع ترتيبات الاحتفال وبرامجه وآلية التنسيق بين القطاعات والأعمال المنوطة بها؛ لإظهاره بما يليق بهذه المناسبة، وتنوّع فقراته؛ لإتاحة فرصة المشاركة أمام شرائح المجتمع.
وقال رئيس بلدية الشواق المهندس عابد السلمي: إن الاحتفال سينظم بالواجهة البحرية بالوسقة، بتنظيم من بلدية الشواق، وبمشاركة من الجهات المعنية؛ حيث جرت تهيئة وتجهيز الموقع الذي يأتي على مساحة 60 ألف متر مربع، ويحتوي على: مسطحات خضراء ومدرجات تتسع لألف شخص، وممشى، وألعاب للأطفال، ودورات مياه، وأعمدة الإنارة والإضاءات وزينة اليوم الوطني، ومواقف للسيارات على مساحة 25 ألف متر مربع.
كما تمّت تهيئة الموقع لذوي الاحتياجات الخاصة، وتخصيص مواقف لآليات الدفاع المدني والهلال الأحمر.