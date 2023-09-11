محافظ الليث يستعرض استعدادات الاحتفال باليوم الوطني 93

وقال رئيس بلدية الشواق المهندس عابد السلمي: إن الاحتفال سينظم بالواجهة البحرية بالوسقة، بتنظيم من بلدية الشواق، وبمشاركة من الجهات المعنية؛ حيث جرت تهيئة وتجهيز الموقع الذي يأتي على مساحة 60 ألف متر مربع، ويحتوي على: مسطحات خضراء ومدرجات تتسع لألف شخص، وممشى، وألعاب للأطفال، ودورات مياه، وأعمدة الإنارة والإضاءات وزينة اليوم الوطني، ومواقف للسيارات على مساحة 25 ألف متر مربع.