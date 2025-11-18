"بيئة القنفذة” تطلق مرحلة جديدة من مبادرة" الساحل الأخضر” بزراعة 2000 شجرة فاكهة

أطلق مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة مرحلة نوعية جديدة ضمن مبادرة “الساحل الأخضر”، وذلك بزراعة 2000 شجرة فاكهة في عدد من المزارع المستهدفة، في خطوة تعكس التزام المبادرة بمواصلة مسارها نحو تحقيق مستهدفها الرئيس والمتمثل في زراعة 100 ألف شجرة جديدة في مراكز المحافظة.
وتُجسّد المبادرة امتدادًا حقيقيًا للإرث الزراعي العريق الذي شكّل جزءًا أصيلًا من هوية محافظة القنفذة الساحلية، حيث ارتبطت الزراعة بمختلف جوانب الحياة في المنطقة. وتعمل المبادرة على تعزيز هذا الامتداد التاريخي عبر دعم الإنتاج الزراعي، وتوسيع نطاق التشجير، والمساهمة في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.
وأوضح مدير مكتب الوزارة بالمحافظة المهندس حسن بن إبراهيم المعيدي، أن مبادرة “الساحل الأخضر” تركّز على تمكين المزارعين وتشجيعهم على تبنّي الممارسات الزراعية الحديثة، وزيادة الغطاء النباتي، وتحسين جودة البيئة، إضافةً إلى تعزيز كفاءة استخدام المياه في المزارع الساحلية بما يضمن استدامة الموارد الطبيعية على المدى الطويل. كما أشار إلى أن زراعة 2000 شجرة فاكهة تمثل خطوة أساسية ضمن سلسلة من المراحل المتتابعة التي ستُنفذ خلال الموسم بهدف الوصول إلى الرقم المستهدف بزراعة 100 ألف شجرة، بما يسهم في رفع الإنتاج وتحقيق تنوّع نباتي يليق بمكانة المحافظة الزراعية.
وقد شهدت المبادرة مشاركة واسعة من المزارعين والمتطوعين والجهات المجتمعية، في مشهد يعكس وعي المجتمع بأهمية تعزيز الغطاء النباتي، ودعم الزراعة المحلية، وترسيخ موقع القنفذة كأحد أبرز السواحل الزراعية الحيوية في المملكة.