"بيئة القنفذة” تطلق مرحلة جديدة من مبادرة" الساحل الأخضر” بزراعة 2000 شجرة فاكهة

وأوضح مدير مكتب الوزارة بالمحافظة المهندس حسن بن إبراهيم المعيدي، أن مبادرة “الساحل الأخضر” تركّز على تمكين المزارعين وتشجيعهم على تبنّي الممارسات الزراعية الحديثة، وزيادة الغطاء النباتي، وتحسين جودة البيئة، إضافةً إلى تعزيز كفاءة استخدام المياه في المزارع الساحلية بما يضمن استدامة الموارد الطبيعية على المدى الطويل. كما أشار إلى أن زراعة 2000 شجرة فاكهة تمثل خطوة أساسية ضمن سلسلة من المراحل المتتابعة التي ستُنفذ خلال الموسم بهدف الوصول إلى الرقم المستهدف بزراعة 100 ألف شجرة، بما يسهم في رفع الإنتاج وتحقيق تنوّع نباتي يليق بمكانة المحافظة الزراعية.