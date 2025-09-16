"احتواء" تطلق برنامج "كن صديقي" للسيدات لتعزيز الدعم النفسي والاجتماعي

ويأتي البرنامج امتدادًا لتجربته السابقة مع فئة الرجال، والتي حققت نجاحًا لافتًا وتفاعلاً إيجابيًا، حيث يهدف في نسخته الجديدة إلى تعزيز روح الصداقة والدعم المتبادل بين السيدات، انسجامًا مع رؤية الجمعية في الشمولية وتوسيع نطاق الاستفادة.