"احتواء" تطلق برنامج "كن صديقي" للسيدات لتعزيز الدعم النفسي والاجتماعي

أطلقت الجمعية السعودية للفصام (احتواء) اليوم برنامجها الجديد "كن صديقي" المخصص للسيدات، وذلك بمقر مبنى التأهيل التابع للجمعية، في خطوة تؤكد حرصها على تقديم برامج نوعية ذات أثر نفسي واجتماعي إيجابي على المستفيدات.
ويأتي البرنامج امتدادًا لتجربته السابقة مع فئة الرجال، والتي حققت نجاحًا لافتًا وتفاعلاً إيجابيًا، حيث يهدف في نسخته الجديدة إلى تعزيز روح الصداقة والدعم المتبادل بين السيدات، انسجامًا مع رؤية الجمعية في الشمولية وتوسيع نطاق الاستفادة.
ويركز برنامج “كن صديقي” على بناء بيئة آمنة وداعمة، تسهم في تعزيز الثقة بالنفس وتنمية المهارات الاجتماعية وتخفيف آثار الوصمة، إلى جانب تمكين المستفيدات من التعبير عن أنفسهن ومشاركة آرائهن ومقترحاتهن، من خلال أنشطة تثقيفية وترفيهية وعلاجية متنوعة تشمل: جلسات دعم نفسي، وممارسة المهارات الفنية والفكرية، بالإضافة إلى تمارين اليوغا.
وشهد اللقاء الافتتاحي أجواء إيجابية وتفاعلاً مميزًا من المشاركات، بمشاركة مدربة متخصصة باليوغا، الأمر الذي أسهم في خلق انسجام بين المستفيدات وترك أثرًا مشجعًا يعكس بوادر نجاح البرنامج.
من جانبها، أكدت المديرة التنفيذية للجمعية الدكتورة منال صوان أن هذه الانطلاقة تمثل خطوة راسخة في مسار الجمعية نحو تعزيز جودة الحياة والدعم الشامل للمستفيدات، مشيرة إلى أن البرنامج يجسد قيمة “الدعم” كأحد المرتكزات الأساسية للجمعية.
كما ثمّنت جهود فريق التأهيل وعلى رأسهم مشرفة البرنامج الأخصائية النفسية لمى آل عنبر، ومشرفة وحدة التأهيل الأخصائية الاجتماعية ضي الصفيان، مؤكدة أن ما يبذلونه يعزز الفخر بمسيرة الجمعية ورسالتها الإنسانية.