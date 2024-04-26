معرض "أفق مالية" بجامعة الأمير سلطان يعزّز وعي الطلاب بمجالات القطاع المالي

انطلاقًا من دورها الريادي في صناعة المصرفية ونشر التوعية المالية وتعزيز ثقافة الوعي المالي بين جميع شرائح المجتمع السعودي لتحقيق أهداف رؤية 2030؛ شاركت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية في معرض "أفق مالية" المقام بجامعة الأمير سلطان، للتعريف بأبرز خدماتها ومبادراتها المقدمة في القطاع المالي ونشر التوعية.
ويهدف المعرض إلى توعية الطلاب والطالبات بمجالات القطاع المالي لزيادة المعرفة المالية والاستفادة من المبادرات التي تقدّمها اللجنة في هذا المجال، وعرض الفرص المتاحة للاستفادة من مبادراتها ودوراتها في هذا القطاع؛ وذلك من خلال الركن الخاصّ بها، بمشاركة من سفراء اللجنة الذين قدّموا عددًا من الاستشارات المصرفية والمالية للزوار.
كما استعرض السفراء جانبًا من حملة "خلك حريص"، والتي تهدف إلى مكافحة الاحتيال المالي ونشر التوعية حوله، وتمّ عرض عدد من التجارب في مكافحة الاحتيال المالي وتوعية الطلاب والطالبات بأساليب الاحتيال المالي الحديثة وكيفية مكافحة الاحتيال، بالإضافة إلى عرض أبرز جوانب مبادرة "واع المصرفي" التي تهدف إلى تزويد الطلاب والطالبات بالتوعية المالية، وتشمل الادخار والاستثمار ورفع الوعي المالي، وإكسابهم المهارات المعرفية المالية.
وتشمل هذه المبادرة التعليمية محاضرات دراسية لا صفية، يتمّ تقديمها في عدد من المدارس والجامعات والجهات الحكومية والقطاعات الأمنية للعام الحالي.
وركز معرض "أفق مالية" على استقطاب العديد من الجهات المتخصصة في القطاع المالي والاستثمار لتكوين المهارات المعرفية بين أوساط الطلاب والطالبات وإعدادهم بالشكل السليم في هذا القطاع مع قادة القطاعات المالية المختلفة بشكل صحيح.
وتأتي مشاركة اللجنة تعزيزًا لسعيها في خلق مجتمع واع، وجيلٍ مسؤول يواكب التطورات المتسارعة في مملكتنا الحبيبة ضمن رؤية 2030 وبرامج القطاع المالي.