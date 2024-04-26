معرض "أفق مالية" بجامعة الأمير سلطان يعزّز وعي الطلاب بمجالات القطاع المالي

ويهدف المعرض إلى توعية الطلاب والطالبات بمجالات القطاع المالي لزيادة المعرفة المالية والاستفادة من المبادرات التي تقدّمها اللجنة في هذا المجال، وعرض الفرص المتاحة للاستفادة من مبادراتها ودوراتها في هذا القطاع؛ وذلك من خلال الركن الخاصّ بها، بمشاركة من سفراء اللجنة الذين قدّموا عددًا من الاستشارات المصرفية والمالية للزوار.