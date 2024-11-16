"تعليم الطائف" تُزَين الطرقات والميادين بعبارات "التسامح"

زيّنت الإدارة العامة للتعليم بالطائف، بالتعاون مع أمانة المحافظة، الميادين العامة والطرقات الرئيسية في المحافظة، عبر الشاشات الضوئية واللوحات، بعبارات التسامح.
يأتي ذلك، تزامنًا مع اليوم الدولي للتسامح 2024م، ضمن الحملة الإعلامية التي أطلقها الاتصال المؤسسي، تحت شعار "وطني وطن التسامح"؛ وذلك لتحقيق مستهدفات الخطة التنفيذية للوعي الفكري، من خلال تعزيز القيم الوطنية والوسطية والتسامح.
وذلك لما توليه رؤية المملكة العربية السعودية 2030، من مستهدفات ومنها تعزيز القيم الوطنية، وتعزيز قيم الوسطية والتسامح، وحرصًا من وزارة التعليم والإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، على تفعيل هذه الأيام العالمية، بما يعزز قيمنا الدينية والوطنية، ويحقق نشر ثقافة الاعتدال وقيم التسامح والتعايش.
وحملت تلك اللوحات والشاشات في الميادين عبارة "التسامح قوة ناعمة تحدث تأثيرًا عميقًا، ومستدامًا في العلاقات الإنسانية".
من جانبه، أكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، لـ"سبق"، أهمية تنفيذ مناسبة اليوم الدولي للتسامح في مدارس المحافظة؛ لتعزيز قيمة التسامح انطلاقًا من دور المملكة العربية السعودية الريادي في نشر الوعي بهذه المناسبة.
وقال الدكتور "الغامدي": إن زراعة قيم التسامح لدى الطلاب والطالبات تسهم في تعزيز القيم الوطنية، وتكون مستمرة طوال العام الدراسي؛ لانعكاسها الإيجابي على مستوى المجتمع التعليمي.
وأشار إلى الجهود العظيمة التي يقف خلفها مديرو ومديرات المدارس في تفعيل فعاليات المناسبة لتحقيق مستهدفات الوعي الفكري.
وأكد أهمية تفعيل اليوم العالمي للتسامح، في جميع المدارس "بنين وبنات"، بمشاركة أكثر من ربع مليون طالب وطالبة، وأن يكون النشر الإعلامي وفق الخطة الاتصالية الصادرة من وزارة التعليم وتعميمها في جميع المدارس بهذا الشأن والتقيد بها.
وأشاد الدكتور "الغامدي" بالتعاون والتكامل مع أمانة الطائف، لكل ما يخدم أبناءنا وبناتنا الطلبة، راجيًا للجميع التوفيق والسداد.