"تعليم الطائف" تُزَين الطرقات والميادين بعبارات "التسامح"

وذلك لما توليه رؤية المملكة العربية السعودية 2030، من مستهدفات ومنها تعزيز القيم الوطنية، وتعزيز قيم الوسطية والتسامح، وحرصًا من وزارة التعليم والإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، على تفعيل هذه الأيام العالمية، بما يعزز قيمنا الدينية والوطنية، ويحقق نشر ثقافة الاعتدال وقيم التسامح والتعايش.