تحت المطر.. احتفاء غير تقليدي لـ"قنا عسير" بيوم الوطن وهذا ما فعله العازف "البارقي"

احتفلت "قنا عسير"، عصر أمس، باليوم الوطني الـ93 تحت زخات المطر قبل أن تتسبب غزارتها في إتلاف بعض التجهيزات وإلغاء بعض الفقرات.
وكان مركز قنا، التابع لمحافظة محايل قد أطلق عددًا من الفعاليات احتفاءً باليوم الوطني الثالث والتسعين عصر أمس، بدأت بمسيرة للسيارات المدنية والحكومية جابت أرجاء المركز بعد أن تزينت بالأعلام، ليعيش الأهالي بعدها مع فعاليات انتشرت على جنبات ممشى قنا، وبينها فقرة العزف على الآلات الموسيقية والرسم على الوجوه التي تزينت بالأخضر حتى جادت السماء بمائها.
وتسببت الأمطار الغزيرة في إلحاق الضرر ببعض الأجهزة والشاشات التي كانت معدة للحفل الخطابي والفني الذي كان من المقرر أن ينطلق بعد صلاة العشاء، والمتضمن لكلمات خطابية وقصائد شعرية ومشاعر وطنية وأوبريت وطني أيضاً؛ إلا أنه تم الغاؤه بسبب غزارة الأمطار والصواعق التي صاحبتها؛ وذلك حفاظًا على سلامة الجميع.
وأصر عازف العود الفنان عامر البارقي بعد إلغاء الأمطار لفقرته على الانتقال إلى أحد الكافيهات ليصدح بعدد من الأغاني الوطنية، معبراً عن فرحته وفرحة أهالي وزوار المركز بتلك المناسبة العظيمة والغالية على قلوب الجميع.