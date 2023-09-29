تحت المطر.. احتفاء غير تقليدي لـ"قنا عسير" بيوم الوطن وهذا ما فعله العازف "البارقي"

وكان مركز قنا، التابع لمحافظة محايل قد أطلق عددًا من الفعاليات احتفاءً باليوم الوطني الثالث والتسعين عصر أمس، بدأت بمسيرة للسيارات المدنية والحكومية جابت أرجاء المركز بعد أن تزينت بالأعلام، ليعيش الأهالي بعدها مع فعاليات انتشرت على جنبات ممشى قنا، وبينها فقرة العزف على الآلات الموسيقية والرسم على الوجوه التي تزينت بالأخضر حتى جادت السماء بمائها.