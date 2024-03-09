بمشاركة سيدات المجتمع.. "مسام" يقيم مأدبة عشاء بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

بمشاركة سيدات المجتمع.. "مسام" يقيم مأدبة عشاء بمناسبة اليوم العالمي للمرأة
أقام مشروع "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، أمس في الرياض، مأدبة عشاء بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي، شاركت فيها صاحبات السمو الأميرات ونخبة من سيدات المجتمع ولفيف من الإعلاميات البارزات.
وأشادت الحاضرات بدور المرأة المجتمعي وتأثيرها الفاعل في مسيرة التنمية بشتى المجالات، وكذلك دورها المهم والمحوري في نهضة وبناء المجتمعات، وتأثيرها الملموس في كافة مجالات الحياة.
كما أثنت الحاضرات على استراتيجية تمكين المرأة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتي حققت طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، حيث تعيش المرأة السعودية عصرها الذهبي، بفضل وجود إرادة تؤمن بأن تمكين المرأة واجب وطني.
وشهد الحفل نقاشاً بين الحاضرات حول الجهود الإنسانية التي يبذلها مشروع "مسام" خلال عمله على تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، وما حققه من نتائج إيجابية للحفاظ على حياة الأبرياء من هذا الخطر الذي يفتك بحياة المدنيين منهم النساء والأطفال.
وساهمت جهود "مسام" في وقف تهجير ونزوح المرأة في اليمن بسبب الألغام، وإعادة النازحات إلى الديار مرة أخرى بعد تطهير العديد من المناطق السكنية والمزارع، بعد أن عانى اليمنيون الشتات الاجتماعي لسنوات بسبب انتشار الألغام.
يذكر أن مشروع مسام تمكن منذ بداية عمله في 2018م وحتى الآن من تطهير مساحة 55,175,814 مترًا مربعًا من الأراضي اليمنية واشتملت هذه المساحة على العديد من المناطق ذات التأثير العالي والكثافة السكانية والمناطق الزراعية والقرى والمنازل والمدارس وكذلك الطرقات بنزع اجمالي 434,002 لغم وعبوة ناسفة وذخيرة غير منفجرة، ما ساهم في عودة الحياة الآمنة والاستقرار الأسري والترابط المجتمعي للكثير من المواطنين في اليمن الذين وقعوا تحت وطأة الخوف من مخاطر الألغام.