بمشاركة سيدات المجتمع.. "مسام" يقيم مأدبة عشاء بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

يذكر أن مشروع مسام تمكن منذ بداية عمله في 2018م وحتى الآن من تطهير مساحة 55,175,814 مترًا مربعًا من الأراضي اليمنية واشتملت هذه المساحة على العديد من المناطق ذات التأثير العالي والكثافة السكانية والمناطق الزراعية والقرى والمنازل والمدارس وكذلك الطرقات بنزع اجمالي 434,002 لغم وعبوة ناسفة وذخيرة غير منفجرة، ما ساهم في عودة الحياة الآمنة والاستقرار الأسري والترابط المجتمعي للكثير من المواطنين في اليمن الذين وقعوا تحت وطأة الخوف من مخاطر الألغام.