"تقني تبوك" توقّع "14" اتفاقية تفاهم وتوظيف مع قطاعات حكومية وخاصة

وقَّعت الإدارةُ العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك، اليوم الثلاثاء، "14" اتفاقية تفاهم وتوظيف، مع عدد من القطاعات الحكومية والخاصة بالمنطقة.