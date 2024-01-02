"تقني تبوك" توقّع "14" اتفاقية تفاهم وتوظيف مع قطاعات حكومية وخاصة

وقَّعت الإدارةُ العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك، اليوم الثلاثاء، "14" اتفاقية تفاهم وتوظيف، مع عدد من القطاعات الحكومية والخاصة بالمنطقة.
جاء ذلك بحضور نائب المحافظ للخدمات المساندة بالمؤسسة المهندس صالح الحوشاني، ومدير عام الإدارة بالمنطقة المهندس علي البلوي.
وشملت الاتفاقياتُ: مجالَ التدريب التعاوني، والمشاركة في الفعاليات والأنشطة المشتركة والتوظيف، التي من شأنها إعداد الكفاءات الوطنية للانخراط في سوق العمل.
بدوره قال المهندس "البلوي": إن جميع الاتفاقيات تهدف إلى تفعيل سبل التعاون والتواصل، نحو تحقيق رسالة التدريب والتوظيف والمنافع المتبادلة التي تعدُّ مسؤولية وطنية تتضافر فيها جهود الجميع؛ لتطوير وتنمية الإنسان والمجتمع.