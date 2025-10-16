تمكين الشباب السعودي عبر مبادرة وطنية تطوعية

تمكّن الشاب سعيد عثمان من تحقيق إنجاز نوعي عبر مبادرته التطوعية “سَ | وظائف” (@s2_job2)، دون أي مقابل مادي، حيث ساهم في توظيف 155 شابًا وشابة سعوديين في أحد المشاريع التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، دعمًا لجهود التوطين وتمكين الكفاءات الوطنية، وتأكيدًا على أن العطاء لا يُقاس بما نأخذ، بل بما نمنح.
وأوضح سعيد أن الهدف من المبادرة هو خلق فرص حقيقية للمواهب الوطنية وربطها مباشرة بالمشاريع الكبرى بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، مؤكدًا أن تمكين الشباب هو استثمار في مستقبل المملكة وأن المبادرة انطلقت من قناعة بأن “كل فرصة تُمنح لشاب سعودي هي خطوة نحو وطن مكتفٍ بكفاءاته”.
وتُعد مبادرة “سَ | وظائف” نموذجًا في العمل التطوعي المؤثر، إذ تركز على تعزيز التواصل بين الباحثين عن عمل والجهات التوظيفية، بما يسهم في تطوير رأس المال البشري الوطني ورفع كفاءة سوق العمل، وسط تفاعل واسع وثقة متزايدة من الشباب الباحثين عن فرص حقيقية.
وفي ختام تصريحه، أكد سعيد عثمان أن المبادرة ستواصل التوسع خلال المرحلة المقبلة لزيادة فرص التوظيف للسعوديين، بما ينعكس إيجابًا على سوق العمل ويُعزز من دور الشباب في مسيرة التنمية الوطنية، مشيرًا إلى أن “ما يُبنى بروح العطاء يبقى أثره طويلًا بعد أن يُنسى اسمه”.