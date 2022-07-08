جامعة محمد بن فهد تطلق برنامج المنح البحثية في 5 فروع بالأمن السيبراني

وفي هذا الإطار، حددت إدارة المركز عددًا من المجالات البحثية وهي الأنظمة السيبرانية، الأمن القومي، أطر الأمن السيبراني، اكتشاف التهديدات، ومنع التعديات والاختراقات. وذلك بهدف تعزيز قدراتهم في هذه المجالات للمساهمة في تقديم حلول إبداعية تساهم في حل العديد من المشكلات التي تواجه امن المعلومات على مستوى العالم.