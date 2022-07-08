جامعة محمد بن فهد تطلق برنامج المنح البحثية في 5 فروع بالأمن السيبراني
أطلق مركز الأمن السيبراني بجامعة الأمير محمد بن فهد برنامج المنح البحثية في الأمن السيبراني والذي يهدف إلى تشجيع الباحثين والمهتمين في هذا المجال على العمل العلمي والبحثي، إضافة إلى تعزيز قدراتهم وتطويرها في عدد من المجالات المتنوعة المتعلقة بالأمن السيبراني بشكل عام.
ويأتي إطلاق هذا البرنامج في الوقت التي أصبحت الهجمات الإلكترونية أكثر تعقيداً من السابق ما يتطلب وجود متخصصين بارعين في هذا المجال.
وفي هذا الإطار، حددت إدارة المركز عددًا من المجالات البحثية وهي الأنظمة السيبرانية، الأمن القومي، أطر الأمن السيبراني، اكتشاف التهديدات، ومنع التعديات والاختراقات. وذلك بهدف تعزيز قدراتهم في هذه المجالات للمساهمة في تقديم حلول إبداعية تساهم في حل العديد من المشكلات التي تواجه امن المعلومات على مستوى العالم.
وكان المركز قد أطلق في وقت سابق مسابقته الأولى لتعزيز قدرات الطلاب السعوديين تعزيز قدرات الطلاب السعوديين بالأمن السيبراني، وذلك في إطار أنشطة المركز المتعددة والتي تهدف إلى زيادة الوعي بأمن المعلومات وحمايتها ومواكبة أخر التطورات العالمية في هذا الجانب.