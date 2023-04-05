"فهد بن سلطان" يطّلع على نسب الإنجاز في مشروعات أمانة تبوك

اطلع الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك على تقرير مفصل عن المشروعات التي تنفذها أمانة منطقة تبوك ونسب الإنجاز في كل مشروع.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم بمكتبه بالإمارة أمين منطقة تبوك المهندس حسام بن موفق اليوسف.
وناقش الأمير فهد سير العمل في المشروعات التي تنفذها الأمانة والبلديات التابعة لها، ونسب الإنجاز في المشروعات الجاري تنفيذها، ووجّه سموه بإنجاز المشروعات في أوقاتها المحددة.
ونوّه بدعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لقطاع البلديات بالمملكة، مؤكدًا أهمية مضاعفة الجهود؛ من أجل إنجاز المشاريع والأعمال والخدمات التي تعود على الوطن والمواطن بالفائدة.
من جهته، أعرب "اليوسف" عن شكره لأمير منطقة تبوك على ما تحظى به مشروعات الأمانة بالمنطقة من دعمه واهتمامه.
وحضر اللقاء وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.