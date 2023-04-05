"فهد بن سلطان" يطّلع على نسب الإنجاز في مشروعات أمانة تبوك

ونوّه بدعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لقطاع البلديات بالمملكة، مؤكدًا أهمية مضاعفة الجهود؛ من أجل إنجاز المشاريع والأعمال ‏والخدمات التي تعود على الوطن والمواطن بالفائدة.