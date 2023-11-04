"بلدية عنيزة" تنجح في خطتها الموسمية لاستقبال الأمطار وضمان انسيابية الحركة بالطرق

وتأتي هذه الأعمال من بلدية عنيزة حرصًا منها على سلامة البنية التحتية والطرق، ومواجهة أي مخاطر تسبّبها السيول؛ ترجمة لجهود الدولة التي تولي مشاريعَ السيول وتصريف الأمطار اهتمامًا كبيرًا لسلامة المواطن والمقيم.