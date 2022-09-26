"بلدية القصب" تحتفل باليوم الوطني الـ92.. مسيرة ومسرح الأسرة والطفل ومسابقات وهدايا

اختتمت بلدية القصب فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني الـ٩٢ للمملكة، الذي نظمته البلدية في ساحاتها الرياضية على طريق الملك عبدالله بالقصب، بحضور رئيس مركز القصب سعد بن إبراهيم القاسم، ورئيس بلدية القصب المهندس مطلق بن عبدالله أبوثنين، ورئيس جمعية التنمية الأهلية بالقصب فواز السويد، وعدد من رؤساء الدوائر الحكومية والقيادات الأمنية.
وبدأت فعاليات الاحتفال باليوم الوطني بمسيرة وطنية، شارك فيها عدد من الجهات الحكومية والأمنية، والسيارات الكلاسيكية والأهالي.. وانطلقت من مبنى البلدية وسط تفاعل الحضور.
واشتملت فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني، التي أقيمت على مدار يومين في ساحات بلدية القصب، بمشاركة جمعية التنمية الأهلية بالقصب، على أركان للفعاليات والألعاب المتنوعة، والأسر المنتجة، ومسرح الأسرة والطفل، الذي اشتمل على فقرات متنوعة عدة، منها: العرضة النجدية، والقصائد الوطنية والشيلات، واستعراض الخيول، والسيارات الكلاسيكية، ومسابقات ثقافية وحركية للأطفال، وألعاب التحدي.. وتم توزيع أكثر من 700 هدية ومبالغ مالية، وهواتف محمولة.
كما ضم مقر الاحتفال باليوم الوطني ركن الرسم والتلوين، وجدارية الوطن، التي عبَّر فيها الحضور عن حبهم وولائهم لهذه البلاد. وشهدت الاحتفالات حضورًا لافتًا لما يقارب 1200 من المواطنين والمقيمين.