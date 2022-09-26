"بلدية القصب" تحتفل باليوم الوطني الـ92.. مسيرة ومسرح الأسرة والطفل ومسابقات وهدايا

واشتملت فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني، التي أقيمت على مدار يومين في ساحات بلدية القصب، بمشاركة جمعية التنمية الأهلية بالقصب، على أركان للفعاليات والألعاب المتنوعة، والأسر المنتجة، ومسرح الأسرة والطفل، الذي اشتمل على فقرات متنوعة عدة، منها: العرضة النجدية، والقصائد الوطنية والشيلات، واستعراض الخيول، والسيارات الكلاسيكية، ومسابقات ثقافية وحركية للأطفال، وألعاب التحدي.. وتم توزيع أكثر من 700 هدية ومبالغ مالية، وهواتف محمولة.