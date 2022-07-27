تحت شعار "قادة المستقبل".. اختتام فعاليات معسكر إخاء الصيفي في أبها

اختتمت اليوم فعاليات معسكر إخاء الصيفي، الذي نظمته المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" فـي منطقـة عسـير بأبهـا تحت شعار "قادة المستقبل"، واستمر لمدة أسبوع، وبمشاركة 45 ابنًا من كل فروع المؤسسة البالغ عددها تسعة فروع، وذلك في بيوت الشباب بمنطقة عسير، وبحضور صالح بن خليف الدهمشي أمين عام إخاء، ومديري الفروع والأبناء المشاركين والمدعوين وشركاء النجاح في إخاء.
وبدأ حفل الاختتام بآي من الذكر الحكيم تلا ذلك كلمة ترحيبية بالضيوف والمشاركين من أبناء المؤسسة.
ثم كلمة لصالح بن خليف الدهمشي أمين عام إخاء نوّه فيها بالدعم الذي يحظى به القطاع غير الربحي من اهتمام وحرص القيادة الرشيدة، على الارتقاء بالعمل الخيري وتطويره ورفع كفاءته وأدائه ببرامج هادفة ومبادرات نوعية من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وقال "الدهمشي": نجني هذا اليوم ثمار معسكر إخاء الصيفي الذي استمر سبعة أيام متتالية، ونحتفي معًا بإنجازات قيمة تحققت خلال فترة إقامته، وأسهمت بفاعلية في تمكين المشاركين بدورات تدريبية بناءة، وأنشطة متنوعة تعود بالنفع والفائدة على المستوى الشخصي لكل مشارك، وأيضًا تُسهم في دفع عجلة التنمية الاجتماعية والوطنية، والاستفادة من إمكانات وقدرات الأبناء للإسهام في بناء وطنهم الذي قدم لهم الكثير، ولم يدخر عطاءً تجاههم ووفر لهم كل الإمكانات والوسائل لتحقيق النجاح، فالشباب هم سواعد الوطن الأمينة التي تعول عليها حكومتنا الرشيدة للازدهار بمختلف المجالات والعلوم ورفع الكفاءة والإنتاجية.
وأضاف: إن شعار معسكر إخاء الصيفي "قادة المستقبل" لم يأتِ من فراغ بل جاء لترسيخ المفاهيم القيادية بأسلوب عملي تطبيقـي، يهتم بنجاح المشاركين وتألقهم في المجالات العلمية والوظيفية، وتوجيههم نحو مهارات المستقبل بكفاءة عالية وأداء متميز، ولاسيما أن المعسكر قد جمع مسارات التمكين والتدريب والترفيه واكتشاف المهارات والابتكار، وممارسة العمل والتفكيـر والتطبيق في آن واحد.
وحث "الدهمشي" الأبناء المشاركين على تحقيق الأهداف الشخصية والوطنية السامية والمضي قدمًا نحو مستقبل مشرق بإذن الله ليكونوا مع بقية شباب الوطن أبطال المرحلة التي سوف تشكل نقلات نوعية في النهضة التنموية التي تشهدها مملكتنا الحبيبة، وفق خطط ومستهدفات الرؤية الوطنية الطموحة 2030 فإلى المزيد من طلب المعرفة والعلم واستيعاب الممكنات التي تحتاجون إليها لإكمال مسيرة حياتكم العلمية والعملية وفق معايير عالية الجودة لتنعموا بحياة سعيدة بجدكم واجتهادكم وعطائكم لرفعة مكانة مجتمعكم ووطنكم الحاني تحت مظلة قيادتنا الرشيدة.
وفي ختام كلمته شكر "الدهمشي" إخاء عسير لحسن التنظيم والاستضافة، والشكر موصول إلى منسوبي إخاء المشاركين في المعسكر لحسن أدائهم في الإعداد والمتابعة والتنظيم، كما شكر الداعمين لهذا الملتقى الإثرائي من أفراد وجهات ومؤسسات ومدربين.
إلى ذلك فقد عبّر المشاركين في معسكر إخاء الصيفي عن سعادتهم وبالغ سرورهم ببرامج وأنشطة المعسكر، التي أسهمت في تنمية مهاراتهم، وإكسابهم المفاهيـم القيادية في مختلف المجالات، إضافة إلى الأنشطة الترفيهية والترويحية التي أضفت جوًا من السعادة والمرح في نفوسهم خلال فترة المعسكر.
عقب ذلك تم تكريم الجهات الداعمة لمعسكر إخاء الصيفي، وهي فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعسير، وفرع وزارة الرياضة، وشركة النخلة الذهبية، والعقيد علي بهوش لدعمه للأبناء المشاركين، كما تم تكريم المدربين الدكتور فايز الفايز ومناع القرني، وعلي الذيب.
كما تم توزيع شهادات الشكر للمشاركين من أبناء إخاء، والمنظمين والفائزين بالأنشطة وبرامج المعسكر.
وتضمن حفل الاختتام عددًا من الفقرات الشيقة والرقصات الشعبية للمنطقة الجنوبية على إيقاع الفلكلور الشعبي.
يُذكر أن معسكر إخاء الصيفي تخلله عدد من الدورات التدريبية تضمنت "رحلة التغيير الشخصي" و "صناعـة الهـويـة" و"مفاهيـم أساسيـة في القيادة". كما تخلل المعسكر أنشطة سياحية وترفيهية وزيارات للمعالم الأثرية والتراثية بمنطقة عسير ومن ضمنها القرية التراثية بالحبلة، ومتحف الحجل الأثري، ورحلة "الهايكنج "بسودة عسير والوصول لأعلى قمة في المملكة.