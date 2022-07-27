تحت شعار "قادة المستقبل".. اختتام فعاليات معسكر إخاء الصيفي في أبها

إلى ذلك فقد عبّر المشاركين في معسكر إخاء الصيفي عن سعادتهم وبالغ سرورهم ببرامج وأنشطة المعسكر، التي أسهمت في تنمية مهاراتهم، وإكسابهم المفاهيـم القيادية في مختلف المجالات، إضافة إلى الأنشطة الترفيهية والترويحية التي أضفت جوًا من السعادة والمرح في نفوسهم خلال فترة المعسكر.

عقب ذلك تم تكريم الجهات الداعمة لمعسكر إخاء الصيفي، وهي فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعسير، وفرع وزارة الرياضة، وشركة النخلة الذهبية، والعقيد علي بهوش لدعمه للأبناء المشاركين، كما تم تكريم المدربين الدكتور فايز الفايز ومناع القرني، وعلي الذيب.

كما تم توزيع شهادات الشكر للمشاركين من أبناء إخاء، والمنظمين والفائزين بالأنشطة وبرامج المعسكر.

وتضمن حفل الاختتام عددًا من الفقرات الشيقة والرقصات الشعبية للمنطقة الجنوبية على إيقاع الفلكلور الشعبي.

يُذكر أن معسكر إخاء الصيفي تخلله عدد من الدورات التدريبية تضمنت "رحلة التغيير الشخصي" و "صناعـة الهـويـة" و"مفاهيـم أساسيـة في القيادة". كما تخلل المعسكر أنشطة سياحية وترفيهية وزيارات للمعالم الأثرية والتراثية بمنطقة عسير ومن ضمنها القرية التراثية بالحبلة، ومتحف الحجل الأثري، ورحلة "الهايكنج "بسودة عسير والوصول لأعلى قمة في المملكة.