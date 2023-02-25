استكمال الاستعدادات لاستقبال 116 ألف طالب وطالبة لأداء الاختبارات بتعليم نجران

وأكد المدير العام للتعليم بالمنطقة فهد بن صالح عقالا، أن الإدارة أكملت استعداداتها لاستقبال الطلاب والطالبات لأداء الاختبارات؛ حيث أتمت إدارة الاختبارات والقبول كل ما يتعلق بآلية الاختبارات، وكذلك إبلاغ التعليمات للمدارس بضرورة الاطلاع والتقيد بما جاء في دليل نظم وتعليمات الاختبارات؛ مبينًا أنه جرى تشكيل لجان لمتابعة سير الاختبارات واعتماد خطة للزيارات الميدانية لجميع القيادات التعليمية والإشرافية وللمشرفين والمشرفات في الإدارة ومكاتب التعليم بالمنطقة.