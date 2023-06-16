تُنظّمه غرفة المجمعة.. انطلاق فعاليات وادي المشقر

انطلقت يوم أمس فعاليات وادي المشقر الذي تنظّمه غرفة المجمعة، وذلك بحضور نائبَيْ رئيس مجلس إدارة الغرفة: فيصل بن سقيان، وخالد الحربي، ومدير فرع وزارة التجارة سطام الحربي، ومدير وزارة الزراعة بالمجمعة غزاي العتيبي، وعدد من الحضور، وتستمرّ الفعاليات لمدة يومين.