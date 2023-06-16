تُنظّمه غرفة المجمعة.. انطلاق فعاليات وادي المشقر

انطلقت يوم أمس فعاليات وادي المشقر الذي تنظّمه غرفة المجمعة، وذلك بحضور نائبَيْ رئيس مجلس إدارة الغرفة: فيصل بن سقيان، وخالد الحربي، ومدير فرع وزارة التجارة سطام الحربي، ومدير وزارة الزراعة بالمجمعة غزاي العتيبي، وعدد من الحضور، وتستمرّ الفعاليات لمدة يومين.
وتم الاطلاع على البرامج المصاحبة؛ مثل منطقة المبيعات، والعروض الترفيهية، وعروض السيرك، ومسرح الطفل، وكذلك الجلسات المجهزة، والمعرض الفوتوغرافي للمصور عبدالله البرغش.
وفي الختام كُرّم الشركاء الاستراتيجيون، والرعاة الداعمون، ومن كانت له بصمة في إبراز الجوانب السياحية للمحافظة، وتحديدًا وادي المشقر.
وقال أمين غرفة المجمعة فهد بن شقير الصعيري: "يضع مجلس إدارة الغرفة ضمن خطة عمله، أهدافًا عديدة تتوافق مع رؤية ٢٠٣٠؛ مثل دفع عجلة التنمية الاقتصادية بمحافظة المجمعة، والتي تمتاز بإيجابيات نسبية عديدة تجعلها قبلة اقتصادية ومنطقة واعدة للاستثمار".
وأضاف: "ومن أهمها موقعها الاستراتيجي، وتوسطها لمناطق كبيرة، وارتباطها بطرق دولية، علاوة على تسليط الضوء على المواقع والأماكن التراثية والسياحية التي تُعدّ متنفّسًا للأهالي والزوار، مع الأخذ بالاعتبار دعم المواهب، وتهيئة كافة السبل لنجاحهم".
واختتم بالقول: "حرصنا أن تكون فعاليات المشقر في نسخته الأولى بطابع مختلف، وبطريقة حديثة تهتمّ بفعاليات جاذبة للزوار وتساهم في الحضور الكثيف".