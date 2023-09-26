"بلدية تيماء" تنقل فعالياتها للاحتفال باليوم الوطني لنزلاء مركز التأهيل الشامل

جاء ذلك خلال زيارة لرئيس بلدية محافظة تيماء المهندس حسن عبدالرحيم الغبان، إلى مركز التأهيل الشامل في المحافظة، بالتعاون مع مهرجان محافظة تيماء والذي يمثله أحمد الجبيلي؛ لإقامة بعض فعاليات المهرجان لمستفيدي المركز؛ نظرًا لصعوبة حضورهم للمهرجان.