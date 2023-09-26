"بلدية تيماء" تنقل فعالياتها للاحتفال باليوم الوطني لنزلاء مركز التأهيل الشامل

أدخلت بلدية محافظة تيماء مظاهر الفرح والبهجة على مستفيدي مركز التأهيل الشامل بتيماء، عبر نقل فعاليات مهرجان تيماء للاحتفال باليوم الوطني إلى داخل المركز، بحضور رئيس البلدية المهندس حسن الغبان ومدير مركز التأهيل الشامل محمد مطر العنزي.
جاء ذلك خلال زيارة لرئيس بلدية محافظة تيماء المهندس حسن عبدالرحيم الغبان، إلى مركز التأهيل الشامل في المحافظة، بالتعاون مع مهرجان محافظة تيماء والذي يمثله أحمد الجبيلي؛ لإقامة بعض فعاليات المهرجان لمستفيدي المركز؛ نظرًا لصعوبة حضورهم للمهرجان.
وعاش مستفيدو المركز -خلال الفعاليات- لحظات وطنية مميزة، ملوحين بأعلام المملكة، بالإضافة إلى الفقرات المتنوعة لإدخال البهجة والسرور عليهم، كما قدمت بلدية تيماء عددًا من الهدايا بهذه المناسبة.