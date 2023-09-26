نجران.. "إرادة التوحُّد" تحتفل بيوم الوطن في أجواء وطنية

احتفلت جمعية إرادة التوحد بنجران باليوم الوطني السعودي الـ93 "نحلم ونحقق" مع المستفيدين منها، وذلك بفعاليات ترفيهية وفنية مميزة بمقر الجمعية.
وتهدف الاحتفالية إلى تعزيز الروح الوطنية والانتماء الوطني، ودمج أطفال ذوي اضطراب طيف التوحد بالمجتمع، ومشاركة أقرانهم من الأطفال معهم، والتوعية والتثقيف باضطراب طيف التوحد.
وتعكس الفعاليات المختلفة القيم والثقافة السعودية، وتعزز الوحدة والتضامن بين المشاركين.
فيما تضمنت الاحتفالية العديد من الأنشطة والفعاليات المميزة التي تعزز الولاء والفخر والانتماء للوطن الغالي، إضافة لمرسم إرادة وطن، والمسابقات الحركية الترفيهية المتلائمة مع أطفال التوحد في أجواء عائلية مبهجة، وتفاعُل رائع من أطفال التوحد.
يُشار إلى أن جمعية إرادة التوحد تسعى دائمًا إلى تعزيز جودة حياة أطفال التوحد، وتوفير الدعم اللازم لهم. وتأتي الاحتفالية باليوم الوطني السعودي الـ93 لتعزيز الوعي العام بمرض التوحد، وتشجيع المجتمع على دعم الأشخاص من ذوي اضطراب طيف التوحد، وكذلك تسليط الضوء على البرامج والخدمات التي توفرها الجمعية، مثل جلسات تنمية المهارات، وتعديل السلوك والنطق والتخاطب، والدور الاجتماعي والتوجيه للمرضى وأسرهم.