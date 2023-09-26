نجران.. "إرادة التوحُّد" تحتفل بيوم الوطن في أجواء وطنية

يُشار إلى أن جمعية إرادة التوحد تسعى دائمًا إلى تعزيز جودة حياة أطفال التوحد، وتوفير الدعم اللازم لهم. وتأتي الاحتفالية باليوم الوطني السعودي الـ93 لتعزيز الوعي العام بمرض التوحد، وتشجيع المجتمع على دعم الأشخاص من ذوي اضطراب طيف التوحد، وكذلك تسليط الضوء على البرامج والخدمات التي توفرها الجمعية، مثل جلسات تنمية المهارات، وتعديل السلوك والنطق والتخاطب، والدور الاجتماعي والتوجيه للمرضى وأسرهم.