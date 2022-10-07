"السماري" يتحدّث عن التاريخ الوطني والنشر الدولي في معرض الرياض للكتاب.. غدًا

يستضيف "مسرح قرطاج" في معرض الرياض الدولي للكتاب المقام في "واجهة الرياض"، غدًا السبت، الأمين العام المكلّف لدارة الملك عبدالعزيز الدكتور فهد بن عبدالله السماري، في ندوة علمية وتاريخية للحديث عن تاريخ وآداب وآثار المملكة العربية السعودية وتعميق المعرفة بالتاريخ الوطني من خلال الأساليب الحديثة وتطوير النشر.
وسيتحدّث الدكتور "السماري" في الندوة عن "دارة الملك عبدالعزيز" المتخصصة في خدمة تاريخ وجغرافية وآداب وتراث المملكة العربية السعودية والجزيرة العربية والعالم العربي، وأبرز المبادرات والجهود المبذولة للنشر المتطور داخليًّا ودوليًّا لحفظ التاريخ الوطني، وكيف اعتنت به.
وسيُشارك في الندوة التي تُسلّط الضوء على النشر الوطني في إطار عالمي، وتُقام في تمام الساعة 7:45م، كل من: الكاتب الهولندي فان دن بوجرت، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة جرير للتسويق عبدالكريم العقيل، ويدير جلسات الحوار الدكتور عادل الزهراني.
وتشهد منصّة التوقيع في "المعرض" إبرام دارة الملك عبدالعزيز ثلاث مبادرات مع دور نشر عالمية؛ حيث سيتم التوقيع مع "دار بريل الهولندية للنشر"، وتتمحور الشراكة حول نشر مجلة الدارة باللغة الإنجليزية، ونشر قاموس الأدب والأدباء باللغتين العربية والإنجليزية.
كما ستوقّع "الدارة" مع "شركة دار تشكيل للنشر والتوزيع" مبادرة لتقديم خدمات النشر والطباعة والتوزيع الخاصة بإطلاق مشروع "تاريخنا قصة"، الذي يهدف إلى تشجيع وتمكين الكتّاب والمؤلفين للخروج بعدد من الكتب التي من شأنها توثيق الرواية التاريخية. وستوقّع أيضًا في المعرض مع "منصة اطبع الذكية" اتفاقية تعاون في مجال الطباعة والنشر والخدمات الأخرى ذات العلاقة.
يُشار إلى أن معرض الرياض الدولي للكتاب 2022م سيغلق أبوابه مساء يوم الغد، بعد 11 يومًا مليئة بصخب العلم والمعرفة، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وحظي المعرض هذا العام الذي يُقام في واجهة الرياض، بتنظيم وإشراف هيئة الأدب والنشر والترجمة، بزيارة عدد كبير من المهتمين بالشأن الأدبي والثقافي، كما جاءت مشاركة واختيار الجمهورية التونسية الشقيقة كضيف شرف الدورة الحالية؛ تعزيزًا للعلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين السعودي والتونسي، وفي إطار الجهود المشتركة من البلدين لتعزيز التعاون في المجال الثقافي.