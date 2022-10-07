"السماري" يتحدّث عن التاريخ الوطني والنشر الدولي في معرض الرياض للكتاب.. غدًا

وحظي المعرض هذا العام الذي يُقام في واجهة الرياض، بتنظيم وإشراف هيئة الأدب والنشر والترجمة، بزيارة عدد كبير من المهتمين بالشأن الأدبي والثقافي، كما جاءت مشاركة واختيار الجمهورية التونسية الشقيقة كضيف شرف الدورة الحالية؛ تعزيزًا للعلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين السعودي والتونسي، وفي إطار الجهود المشتركة من البلدين لتعزيز التعاون في المجال الثقافي.