بمشاركة 36 طفلًا.. محافظ رجال ألمع يدشن مبادرة "أطفالنا أفصح لسانًا"

دشن محافظ رجال ألمع، الحسن بن عبدالخالق الحفظي، مبادرة "أطفالنا أفصح لسانًا"، وذلك بحضور مستشار سمو أمير منطقة عسير الدكتور ناصر قميشان ومدير التعليم بالمحافظة أحمد يحيى العرفجي ورئيس نادي أبها الأدبي وعدد من المفكرين والمثقفين.
وتفصيلًا: اشتملت المبادرة التي شارك فيها 36 طفلًا على 3 لقاءات بث مباشر، بحضور وتفاعل مختلف فئات المجتمع، ونشر 20 فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتهدف المبادرة، التي تعتمد على تنمية الإنسان وهو أحد أركان استراتيجية تطوير منطقة عسير "قمم وشيم"؛ إلى دعم موهبة النبوغ اللغوي المبكر لدى الأطفال دون العاشرة، وفتح فرص المستقبل وتخصيص قائمة منسدلة في برامج الموهوبات ورعايتهم، وعقد شراكة مع مجلس طليطلة لتنفيذ لقاء فصلي لأطفال مبادرة أفصح لسانًا.
كما تهدف أيضًا إلى توجيه مخرجات المبادرة من الأطفال لمقياس موهبة التابع للبرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين للعام القادم 1446هـ، وكذلك إنشاء فريق عمل على مستوى المدارس في رجال ألمع لاكتشاف وترشيح الأطفال النابغين لغويًّا وثقافيًّا.