بمشاركة 36 طفلًا.. محافظ رجال ألمع يدشن مبادرة "أطفالنا أفصح لسانًا"

وتهدف المبادرة، التي تعتمد على تنمية الإنسان وهو أحد أركان استراتيجية تطوير منطقة عسير "قمم وشيم"؛ إلى دعم موهبة النبوغ اللغوي المبكر لدى الأطفال دون العاشرة، وفتح فرص المستقبل وتخصيص قائمة منسدلة في برامج الموهوبات ورعايتهم، وعقد شراكة مع مجلس طليطلة لتنفيذ لقاء فصلي لأطفال مبادرة أفصح لسانًا.