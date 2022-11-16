اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي السادس للإعاقة والتأهيل تفتح باب التسجيل

يُذكر أن المؤتمر الدولي السادس للإعاقة والتأهيل ينعقد تحت شعار "تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الطفولة إلى الشباب بين البحث والتطبيق" بمشاركة أكثر من 100 باحث من 30 دولة يقدمون خلالها 91 مشاركة علمية متنوعة تتضمن 53 محاضرة متخصصة، و15 ورشة عمل و41 ملصقًا علميًا، كما يشهد المؤتمر الإعلان عن الفائزين بجائزة الملك سلمان العالمية لأبحاث الإعاقة في دورتها الثالثة وتخصيص الجلسات الصباحية من المؤتمر لهم.