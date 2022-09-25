"مستشفى أم الدوم" يحتفل باليوم الوطني

شارك مستشفى أم الدوم العام في احتفالات اليوم الوطني، في مبادرة وطنية تَجسدت في يوم توحيد المملكة؛ حيث يستلهم فيه أبناء الوطن التضحيات والبطولات لمؤسس هذا الكيان الملك عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه.