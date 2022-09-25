"مستشفى أم الدوم" يحتفل باليوم الوطني

شارك مستشفى أم الدوم العام في احتفالات اليوم الوطني، في مبادرة وطنية تَجسدت في يوم توحيد المملكة؛ حيث يستلهم فيه أبناء الوطن التضحيات والبطولات لمؤسس هذا الكيان الملك عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه.
وزُينت المداخل وممرات المستشفى بالأعلام واللوحات التي تحمل العبارات والشعارات الوطنية احتفالًا بهذا اليوم، كما تم زيارة المرضى وتقديم الهدايا والورود لهم بذكرى توحيد المملكة.
ورفع الجميع في هذا الاحتفال التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وللشعب السعودي بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا؛ داعين الله أن يحفظ البلاد من كل مكروه، وأن يُديم عليها نعمة الأمن والأمان.