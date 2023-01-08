أكثر من 3 ملايين مستفيد من برامج "أبصر" خلال عام 2022

ضمن جهود مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية (أبصر)، والذي يأتي كإحدى مبادرات إمارة المنطقة الشرقية التنموية لنشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية وتمكينها، جذب المجلس خلال عام 2022 أكثر من 3.206.934 مستفيداً في جميع أنشطة المجلس.
وتنوعت البرامج ما بين جماهيرية أو تخصصية على مستوى المنطقة الشرقية، وكان من أبرزها مُبادرة أُلفة لتطوير الأحياء السكنية الشعبية، وتمهين النسخة الثانية، وأبصر تنمية، وأبصر تنمية، وأبصر مُجتمع، ولنجعل المشي أُسلوب الحياة، وأحساء السخاء، ودبلوم المسؤولية الاجتماعية، ومواصفة المسؤولية الاجتماعية، وابصر مسؤولية لنشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية.
من جهتها، أكدت أمين عام مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية (أبصر)، لولوة بنت عواد الشمري، أن جهود المجلس جاءت وفق توجيهات الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، الرئيس الفخري لـ(أبصر)، وبمتابعة من الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي رئيسة أُمناء المجلس، لتعزيز ونشر مفهوم المسؤولية الاجتماعية بالمنطقة، من خلال عقد وبناء الشراكات بجهود تكاملية وتشاركية مع القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي ومؤسسات المجتمع المدني.