أكثر من 3 ملايين مستفيد من برامج "أبصر" خلال عام 2022

وتنوعت البرامج ما بين جماهيرية أو تخصصية على مستوى المنطقة الشرقية، وكان من أبرزها مُبادرة أُلفة لتطوير الأحياء السكنية الشعبية، وتمهين النسخة الثانية، وأبصر تنمية، وأبصر تنمية، وأبصر مُجتمع، ولنجعل المشي أُسلوب الحياة، وأحساء السخاء، ودبلوم المسؤولية الاجتماعية، ومواصفة المسؤولية الاجتماعية، وابصر مسؤولية لنشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية.