"الهلال الأحمر" و"بيت الثقافة" في نجران يعززان الشراكة لخدمة المجتمع

وقّع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران اتفاقية شراكة مع بيت الثقافة بنجران، بهدف تعزيز التعاون في المجالات الصحية والمجتمعية، ضمن إطار يسهم في تطوير الخدمات وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وجرى توقيع الاتفاقية بين مدير عام فرع الهلال الأحمر بنجران محمد بن علي العسيري، والمدير التنفيذي لبيت الثقافة حسين بن عبدالكريم آل منصور، في خطوة ترسّخ مبدأ التكامل المؤسسي وتفعيل الشراكات بين الجهات.
وأكد "العسيري" أن هذه الشراكة تهدف إلى تنفيذ مبادرات صحية وتوعوية مجتمعية مشتركة، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية، وتبادل الخبرات بما يحقق استفادة أوسع للمجتمع المحلي.
وأشار إلى أن الاتفاقية تأتي في سياق دعم توجهات الهيئة في تعزيز ثقافة العمل التطوعي، وتحسين جودة حياة الأفراد، ورفع الوعي الصحي من خلال الاستفادة من الإمكانيات المشتركة، وإطلاق برامج هادفة تصب في خدمة المواطنين والمقيمين.
من جانبه، ثمّن "آل منصور" هذه الشراكة التي تمثل نموذجًا للتكامل بين الثقافة والصحة، مشيرًا إلى حرص "بيت الثقافة" على توسيع نطاق برامجه المجتمعية بالشراكة مع الجهات الحكومية.
وتسعى الجهتان من خلال هذه الاتفاقية إلى تفعيل مبادرات ميدانية وتثقيفية تخدم فئات المجتمع المختلفة، وتعزز حضور الثقافة الصحية كجزء من التنمية المستدامة في المنطقة.