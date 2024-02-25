"جمعية العلاج الآمن" تطبق الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الخدمات

كشف رئيس مجلس إدارة جمعية العلاج الآمن طلال محمد الناشري عن أن الجمعية تبنت تقنية الذكاء الاصطناعي في عملياتها كأول جمعية تفعل ذلك، مشيرًا إلى نجاح هذه التقنية في تحسين عمليات التسويق بشكل كبير، مما أسهم في تعزيز سرعة الاستجابة وتحسين دعم المرضى بشكل عام.
وبيّن أنه في إطار جهودها الرامية إلى خدمة المجتمع، نجحت جمعية العلاج الآمن في علاج أكثر من 1200 مريض خلال الأعوام الأربعة الماضية، بتكلفة تجاوزت عشرة ملايين وثمانمائة ألف ريال.
وأضاف أن الجمعية قامت بتنفيذ أكثر من 1080 برنامجًا للتوعية والتثقيف الصحي، وأقامت أكثر من 83 شراكة اجتماعية مع القطاع الصحي العام والخاص.
وفي مجال التطوع الصحي، أشار إلى أنه 347 متطوعًا ومتطوعة أسهموا بأكثر من 12752 ساعة تطوعية، حيث تمكنوا من تقديم خدمات قيمة للمجتمع. كما تمكنت الجمعية من تحقيق نسبة نجاح ممتازة في مجال الحوكمة بلغت 99.67%، مما يعكس التفاني والكفاءة في إدارتها.
وتسعى جمعية العلاج الآمن دائمًا إلى التميز في تقديم خدماتها وتحقيق أهدافها النبيلة، وتهيب برجال وسيدات الأعمال ومحبي الخير دعمها لتحقيق جميع أهدافها الإنسانية في خدمة الفرد والمجتمع www.smco.org.sa.