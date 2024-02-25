"جمعية العلاج الآمن" تطبق الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الخدمات

وفي مجال التطوع الصحي، أشار إلى أنه 347 متطوعًا ومتطوعة أسهموا بأكثر من 12752 ساعة تطوعية، حيث تمكنوا من تقديم خدمات قيمة للمجتمع. كما تمكنت الجمعية من تحقيق نسبة نجاح ممتازة في مجال الحوكمة بلغت 99.67%، مما يعكس التفاني والكفاءة في إدارتها.