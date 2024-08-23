شاهد.. حملة تشجير بمستشفى ينبع العام لتوفير البيئة الصحية المناسبة للمرضى وذويهم

وفي التفاصيل، تهدف المبادرة إلى تحفيز الموظفين على المساهمة في تحسين بيئة العمل وتوفير البيئة الصحية المناسبة للمرضى وذويهم وتعزيز العمل الجماعي وقد تم إعداد خطة لاستهداف المناطق المحيطة داخل حرم المستشفى وتقسيمها بين مختلف الأقسام ووضع مدة زمنية محددة للتنافس بين الأقسام في تحويل هذه المناطق إلى حدائق صغيرة وذلك بالتشجيع على التشجير مع إضافة مناطق انتظار مريحة ومظلات.