شاهد.. حملة تشجير بمستشفى ينبع العام لتوفير البيئة الصحية المناسبة للمرضى وذويهم

أطلقت إدارة مستشفى ينبع العام عضو تجمع المدينة المنورة الصحي مبادرة "حدائق ذات بهجة" والتي تستهدف تحويل المسطحات المحيطة بالمستشفى إلى حدائق خضراء وذلك انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 وتعزيزاً لمبادرة السعودية الخضراء.
وفي التفاصيل، تهدف المبادرة إلى تحفيز الموظفين على المساهمة في تحسين بيئة العمل وتوفير البيئة الصحية المناسبة للمرضى وذويهم وتعزيز العمل الجماعي وقد تم إعداد خطة لاستهداف المناطق المحيطة داخل حرم المستشفى وتقسيمها بين مختلف الأقسام ووضع مدة زمنية محددة للتنافس بين الأقسام في تحويل هذه المناطق إلى حدائق صغيرة وذلك بالتشجيع على التشجير مع إضافة مناطق انتظار مريحة ومظلات.
يذكر أن المبادرة ستساهم بشكل كبير في تخفيف ملوثات الهواء وتحسين جودته خاصة في المستشفى لما للأشجار من دور حيوي في التصدي للتغيرات المناخية وزيادة نسبة الأكسجين في الهواء وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون حرصاً على إيجاد مناخ صحي للمرضى يساهم في تحسين حالتهم الصحية.
يذكر أنه تم لاحقاً تقييم الحدائق بناء على عدة معايير تشمل استخدام الغطاء النباتي والاستدامة ووجود أماكن انتظار وغيرها.