تعليم مكة يحتفي باليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث

يُذكر أن اليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث، الذي يُصادف الثالث عشر من أكتوبر من كل عام، يهدف إلى التذكير بأهمية اتخاذ التدابير الوقائية للحد من الكوارث الطبيعية والحوادث الكبرى، وتشجيع المبادرات والسياسات التي تسهم في بناء مجتمعات قادرة على مواجهة المخاطر والتكيف معها.