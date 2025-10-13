تعليم مكة يحتفي باليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث

نظّمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة – ممثلة في قسمي المخاطر والالتزام والأمن والسلامة والمرافق – اليوم، فعالية المعرض الدولي للحد من مخاطر الكوارث، بهدف تعزيز الجاهزية المؤسسية وترسيخ ثقافة إدارة المخاطر والحد من الخسائر البشرية والمادية، تحت شعار: "صمودنا في وعينا.. منهجية واضحة.. استعداد مستمر.. صمود دائم"، وذلك في بهو الإدارة.
وتضمّن المعرض عروضًا مرئية وأركانًا توعوية شاركت فيها عدد من المدارس بلوحات تثقيفية تناولت أساليب تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحد من مخاطر الكوارث، وتمكين الطلبة من خلال التعليم على مواجهة الأزمات، والمشاركة في تحديد المخاطر ووضع الحلول المناسبة، ليكونوا عوامل فاعلة في نشر الوعي داخل مجتمعاتهم.
وتأتي هذه الفعالية متوافقة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني، في إطار دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الجاهزية المؤسسية وترسيخ ثقافة إدارة المخاطر والوقاية من آثارها، مع التركيز على دور التعليم في حماية الأطفال وتمكينهم من المساهمة في بناء مستقبل أكثر أمانًا واستدامة.
يُذكر أن اليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث، الذي يُصادف الثالث عشر من أكتوبر من كل عام، يهدف إلى التذكير بأهمية اتخاذ التدابير الوقائية للحد من الكوارث الطبيعية والحوادث الكبرى، وتشجيع المبادرات والسياسات التي تسهم في بناء مجتمعات قادرة على مواجهة المخاطر والتكيف معها.