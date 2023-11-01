"وحدة صف واجتماع كلمة".. الشؤون الإسلامية تستهدف منسوبي المساجد بندوة تثقيفية بجازان

بدوره، أكد الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن فهد الفريح في المحور الأول خلال الندوة، على أهمية اجتماع الكلمة ووحدة الصف؛ حيث إنها من أسباب الأمن الذي نعيشه اليوم في المملكة العربية السعودية.. ثم تحدث عن بعض أهداف أهل الضلال ونواياهم الخبيثة في تدمير هذه البلاد التي بنيت على التوحيد منذ القرون الأولى من تأسيسها.