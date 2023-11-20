استكمالاً للتوسع في زراعته.. "هيئة تطوير المناطق الجبلية" تزرع العود والصندل في "صبيا"

قامت هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان اليوم، بزراعة عدد من أشجار الصندل في محافظة صبيا بحضور المحافظ الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر، ومدير عام الهيئة المهندس ظافر بن عايض الفهاد، وذلك استكمالاً للمرحلة الثانية من مشروع التوسع في زراعة أشجار العود والصندل، التي دشنها أمير منطقة جازان نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة في وقت سابق هذا العام.