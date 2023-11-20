استكمالاً للتوسع في زراعته.. "هيئة تطوير المناطق الجبلية" تزرع العود والصندل في "صبيا"

قامت هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان اليوم، بزراعة عدد من أشجار الصندل في محافظة صبيا بحضور المحافظ الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر، ومدير عام الهيئة المهندس ظافر بن عايض الفهاد، وذلك استكمالاً للمرحلة الثانية من مشروع التوسع في زراعة أشجار العود والصندل، التي دشنها أمير منطقة جازان نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة في وقت سابق هذا العام.
وأوضح "الفهاد" أن الهيئة تواصل دعمها لمزارعي منطقة جازان لزراعة أشجار ذات مردود اقتصادي عالٍ، تتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ في تنويع مصادر الدخل.
ونوه بأن الهيئة نجحت في إدخال زراعة أشجار الصندل في منطقة جازان لأول مرة بالمملكة بمشاركة فريق بحثي متخصص من الهيئة بالشراكة مع جامعة جازان وجامعة الملك عبدالعزيز ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وقد حققت هذه التجربة نجاحاً كبيراً في المرحلة الأولى التي تم خلالها زراعة أكثر من 2000 شجرة في عدد من مزارع محافظات القطاع الجبلي بمنطقة جازان.
من جهته، ثمن محافظ صبيا جهود الهيئة في سبيل زيادة الغطاء النباتي، وتشجيع زراعة المحاصيل الواعدة في المنطقة، وعبر عن شكره وتقديره لأمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز على جهوده المستمرة، ودعمه المتواصل لمثل هذه البرامج والفعاليات، مؤكداً حرصه دائماً على متابعة هذه المشاريع التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة وفقاً لرؤية المملكة 2030.