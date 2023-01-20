الدويش يفتتح مهرجان الأرطاوية التراثي الأول

بعدها توجه رئيس المركز وضيوف المهرجان إلى خيمة الضيافة ليبدأ الحفل الخطابي، الذي قدم فيه رئيس جمعية التنمية بالأرطاوية فلاج بداي الحربي استعراضًا لجهود الجمعية في تنفيذ البرامج والفعاليات التي تخدم المجتمع إيمانًا من الجمعية بدورها في التنمية، ومنها إتاحة الفرصة للأسر المنتجة لتسويق منتجاتها، وقدّم الحربي شكره للداعمين من أعضاء الجمعية، وفي مقدمتهم المشرف العام على المهرجان محمد بن دحيم المطيري ورجال الأعمال والمؤسسات الخاصة على دورهم في دعم جهود الجمعية في إقامة المهرجان،