الدويش يفتتح مهرجان الأرطاوية التراثي الأول

تحت رعاية صاحب السمو محافظ المجمعة، افتتح رئيس مركز الأرطاوية مسير بن سلطان الدويش، وبحضور مدير مركز التنمية بروضة سدير عبدالله السهلي، ومساعد مدير التعليم في محافظة المجمعة للشؤون التعليمية سعد بن غازي الحربي، ومدير شرطة الأرطاوية الرائد عبدالحكيم الحماني ورئيس جمعية التنمية ومدراء الدوائر الحكومية ورؤوساء المراكز، فعاليات مهرجان الأرطاوية التراثي الأول، الذي يستمر حتى 23/1/2023، حيث قصّ الدويش شريط انطلاقة المهرجان الواقع بالقرية التراثية، ليقوم بجولة على أرجاء المهرجان والاطلاع على الجهات الحكومية المشاركة ومشاركات الأركان التراثية، والتي ضمت 4 أجنحة مختلفة مهتمة بالتراث والتاريخ، ضمنها جناح مكتب التعليم بالأرطاوية التراثي وجناح الرسامين والحرفيين، بالإضافة إلى جناح الحلوى العمانية.
وكذلك أركان الأسر المنتجة، والتي شاركت بفعالية من خلال الأكشاك الموزعة للأسر بمختلف أنشطتها. وزيارة ساحة الألعاب الشعبية ومسرح الطفل.
بعدها توجه رئيس المركز وضيوف المهرجان إلى خيمة الضيافة ليبدأ الحفل الخطابي، الذي قدم فيه رئيس جمعية التنمية بالأرطاوية فلاج بداي الحربي استعراضًا لجهود الجمعية في تنفيذ البرامج والفعاليات التي تخدم المجتمع إيمانًا من الجمعية بدورها في التنمية، ومنها إتاحة الفرصة للأسر المنتجة لتسويق منتجاتها، وقدّم الحربي شكره للداعمين من أعضاء الجمعية، وفي مقدمتهم المشرف العام على المهرجان محمد بن دحيم المطيري ورجال الأعمال والمؤسسات الخاصة على دورهم في دعم جهود الجمعية في إقامة المهرجان،
من جانبه قدم مسير الدويش شكره للقائمين على فعاليات مهرجان الأرطاوية التراثي الأول، مشيدًا بجهود القطاعات المشاركة وتعاونها في إنجاح المهرجان.