الموسى: انطلاقة النسخة العاشرة من مهرجان الإبل تمثل مرحلة تطويرية جديدة للقطاع

أكد موسى محمد الموسى، مالك منقية «مصيحات» المتوَّجة بالمركز الأول عدة مرات في جائزة سيف الملك لفئة الوضح، أن انطلاقة النسخة العاشرة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تمثل مرحلة تطويرية جديدة لمسار قطاع الإبل في المملكة، مشيدًا بالبداية القوية وغير المسبوقة لهذا الموسم.
وقال الموسى: "النسخة الحالية من المهرجان تأتي امتدادًا لمسيرة تطوير متواصلة عامًا بعد آخر، لكن ما يميز هذا العام هو استحداث (شوط الرؤية) الذي أعتبره من أبرز الإضافات، نظير ما يتضمنه من معايير دقيقة ترفع جودة التنافس وتُبرز الإنتاج الحقيقي للمنقيات".
وأضاف: "إدخال هذا الشوط يعكس فكرًا تنظيميًا ناضجًا يستجيب لتطلعات ملاك الإبل، ويتماشى مع حجم التوسع والاحترافية التي يشهدها القطاع"، مؤكدًا أن ذلك يبرهن على الجهود البارزة لنادي الإبل بقيادة الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين في تحديث أنظمة المهرجان وتطوير آليات التحكيم.
وأوضح الموسى أن رئيس نادي الإبل يحرص دائمًا على تلبية مطالب الملاك والاستماع لمقترحاتهم، وهو ما جعل من المهرجان بيئة جاذبة وأكثر إنصافًا للمشاركين، معتبرًا أن هذه الجهود جعلت من المهرجان منصة قيادية في عالم الإبل على مستوى المنطقة.
وتابع: "قطاع الإبل اليوم أصبح موردًا اقتصاديًا مؤثرًا، ومجالًا استثماريًا واعدًا للمربين والمستثمرين، خاصة في ظل ما يشهده من تنظيم واهتمام بالسلالات وتحسين الإنتاج"، مشيرًا إلى أن هذا النمو أتاح فرصًا كبيرة للشباب السعودي سواء من خلال الاستثمار المباشر أو الخدمات المرتبطة بالمهرجانات والأسواق والميادين.
وختم الموسى تصريحه قائلاً: "نثمّن الدعم الكبير الذي توليه قيادتنا الرشيدة لقطاع الإبل، وهو ما مكّن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل من تحقيق قفزات نوعية، وجعله من أبرز الفعاليات التراثية والاقتصادية في المنطقة، وركيزة لتعزيز الهوية الوطنية وتنمية المجتمعات الريفية والبادية".